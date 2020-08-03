Гороскоп на 4 августа 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кто должен обратиться за помощью, а кому стоит держать свои эмоции под контролем? Читайте гороскоп на 4 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Очень удачный день. С самого утра звезды советуют сделать все самые важные дела. Вечером может ухудшиться самочувствие, так что в это время лучше отдохнуть.

Телец

Звезды советуют быть очень осмотрительным. Есть шанс наделать ошибок. Откажитесь от подписания важных документов. Лучше перенесите все на другой день.

Близнецы

С самого утра могут возникнуть небольшие неприятности. Однако уже к обеду все разрешится как нельзя лучше. Вечер проведите в кругу семьи.

Рак

Утром Ракам захочется свернуть горы. Однако в попытке успеть все можете упустить важные моменты, поэтому не спешите и все делайте постепенно.

Лев

На вас возлагают большие надежды и очень много дел. Не спешите ругаться. Вы все успеете. Только трудолюбие и уверенность в своих силах помогут разрешить много задач и конфликтов.

Дева

С самого утра вам могут испортить настроение. Однако не стоит отвечать злом на зло. Абстрагируйтесь. Так вас не смогут вывести из себя, и вы сохраните прекрасное расположение духа.

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Весы

День обещает быть эмоциональным. В порыве гнева главное ― не сболтнуть лишнего. К вечеру ждите гостей. Вы прекрасно проведете время, и все проблемы уйдут сами собой.

Скорпион

Утром вам все будут пытаться ставить палки в колеса. Однако благодаря своему опыту и осмотрительности вы с легкостью преодолеете все препятствия. К вечеру ждите приятный сюрприз.

Стрелец

У вас накопилось много дел. Вы не успеваете со всем справиться. Не стыдитесь, попросите помощи. Вместе гораздо быстрее и веселее.

Козерог

Беспокойный день. Вы можете сделать много полезного и для себя, и для других, но важно не тратить время напрасно, четко понимать, чего вы хотите и можете достичь.

Водолей

Вы настроены на романтический вечер. Однако не все гладко. Возможны конфликты со второй половинкой. В пылу ссоры постарайтесь не принимать поспешных решений.

Рыбы

Вы придумали себе план. Однако не стоит расстраиваться, если что-то не получается так, как вы хотите. Иногда стоит просто плыть по течению. А там — время покажет.

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