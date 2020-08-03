2020 год – это год Крысы, который предвещает нам много радостных событий. Но чтобы их заполучить, придется немало постараться. Согласно календарю, этот год должен быть урожайным и богатым. А что пророчат звезды каждому знаку зодиака в 2020 году, рассказала Яна Пасынкова.

Овны

В 2020 году Овны должны поступать по зову чести и совести, именно такой урок заложен представителям этого знака зодиака на этот год. Будете справедливы – и мир отблагодарит вас по достоинству! Отличное время для повышения квалификации или оформления своего бизнеса!

Тельцы

Довольствоваться малым и проявлять милосердие – вот значимый урок для вас! Настоящий всплеск самопожертвования и эмпатии будет наблюдаться у всех Тельцов! И ваше доброе сердце принесёт вам ответную помощь и море благодарности!

Близнецы

Лучшими помощниками 2020 года станут Близнецы! Они с легкостью могут спасти ваш финансовый отчёт или предстоящий экзамен! Не забывайте при этом хвалить Близнецов и щедро благодарить их!

Раки

Год Крысы подарит Ракам безумное количество новых знакомств. И задача года: хоть одно такое полезное знакомство использовать в своих профессиональных целях! Прекрасное время для создания интернет-магазина или сайта!

Весы

Год заживления душевных ран и прощения старых обид! Всё самое плохое уже позади, но только лишь прощение поможет вам жить спокойно и достойно! Также будут способствовать душевному спокойствию путешествия и новый вид деятельности!

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Девы

Год 2020 для всех Дев будет проверкой на вшивость. Мир будет показывать вам ваши пороки и темные стороны. Ложь, жадность, наглость, лень, похоть и многие другие качества вы станете замечать сами за собой. Начнете ли вы принимать себя таким или побеждать свои пороки – это решать вам! Кто победит себя самого, станет неуязвимым!

Львы

Каждому Льву высшие силы подготовят ситуацию, которая раскроет их как самых заботливых и стрессоустойчивых! Это могут быть проблемы со здоровьем или бытовые неурядицы. Помните, что бы ни случилось, у вас достаточно сил всё преодолеть!

Стрельцы

Самый благоприятный год для смены профессии и своего внешнего вида! Словно по зову сердца каждый Стрелец захочет поменять цвет волос, похудеть или наконец заняться лечением и вести здоровый образ жизни!

Скорпионы

Самые расчетливые и прагматичные представители зодиакальной системы! Никаких эмоций – они будут сбивать с пути! К любому вопросу подходите с холодным рассудком, и тогда все ваши материальные планы будут реализованы!

Козероги

Вам захочется взяться за несколько дел одновременно, быть сразу в трёх местах! И жизненные силы первые полгода будут позволять вам быть везде и сразу! На другую половину года, когда энтузиазм немного угаснет, смело зовите на помощь друзей! Благо, они у вас настоящие!

Водолеи

Девиз для вас на 2020 год: нет ничего невозможного! Из любой ситуации вы будете искать выход не только для себя, но и для огромного количества окружающих. Подобно самому Соломону, вы сможете находить решения там, где другие его не видят. Никому не получится обвести вас вокруг пальца – каждый получит по справедливости!

Рыбы

В 2020 году трудолюбивые Рыбки будут собирать плоды своих стараний! Вы уже достаточно сделали в прошлом году для того, чтобы ваши усилия были вознаграждены!

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