Сегодня в 23:00 на телеканале СТБ выйдут 1 и 2 серии фильма «Доктор Хаус». Главный герой – гениальный диагност, обладающий сильной и неуживчивой натурой, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус возглавляет диагностическое отделение в учебной больнице. Из-за некоторых особенностей характера его нельзя назвать любимцем пациентов и коллег — он замкнут, резок и циничен, склонен к мизантропии и бунтарству, но при этом он профи. Что же произойдет в 1 и 2 сериях фильма «Доктор Хаус»?

В первой серии у воспитательницы детского сада Ребекки Адлер началась афазия во время урока, а потом у нее случился припадок. Ее направляют в больницу Принстон-Плейнсборо, где доктор Хаус и его команда (к которой недавно присоединился новый врач Эрик Форман) пытаются поставить ей диагноз. На прием в клинику к доктору Хаусу приходит «оранжевый пациент».

Во второй серии 16-летний школьник, страдающий от ночных кошмаров и галлюцинаций, получает травму во время игры в лакросс. В клинике Хаус встречается с матерью, которая не верит в вакцинацию, и любителем судебных тяжб.

В ролях: Хью Лори, Лиза Эделстайн, Омар Эппс, Роберт Шон Леонард, Дженнифер Моррисон, Джесси Спенсер, Боббин Бергстром, Питер Джейкобсон, Оливия Уайлд и др.

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