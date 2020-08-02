Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданные трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно приложить много усилий, чтобы улучшить свое финансовое положение, а кого ждет большой сюрприз? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 3 по 9 августа 2020 года от экспертов СТБ.

Овен

Воспользуйтесь энергией этой недели для укрепления своих позиций и заодно для получения дополнительных денег на отпускные расходы. В любви экстрасенсы обещают приятный сюрприз. Кто-то новый овладеет вашим воображением. Вы сами будете удивлены тем, что придет вам в голову.

Телец

Вы всем расскажете, что вас раздражает и беспокоит. Постарайтесь быть объективными с самими собой и не спорить, если не уверены в правоте на сто процентов. В свободное время займитесь спортом. Идите кататься на велосипеде, возобновите регулярные упражнения. Благодаря этому даже в самое нудное утро на работе вы будете энергичными и в хорошем настроении.

Близнецы

Дома у вас будут происходить самые важные вещи. Вы станете помогать, разрешать споры, в которые вовлечены ваши родственники. В других сферах жизни гороскоп на неделю обещает наконец больше спокойствия. На работе будьте доброжелательны и вежливы со всеми, но не позволяйте вас эксплуатировать людям, которые любят сплетни и интриги.

Рак

Вы почувствуете, что нуждаетесь в чем-то новом, чтобы отвлечься от скуки и рутины. Можете рассчитывать на друзей, поэтому поищите веселую компанию. Гороскоп на неделю предупреждает, что ваше настроение в эти дни станет изменчивым, будет трудно на что-то решиться. Проявите к себе больше снисходительности и понимания.

Лев

Пришло время для новых вызовов! Солнце в вашем знаке поможет почувствовать большой прилив творческой энергии. Все новое и неизвестное окажется невероятно привлекательным. Это хорошая неделя, чтобы что-то в жизни изменить к лучшему. Вы соберетесь с силами, без труда справитесь с профессиональными вызовами, а в свободное время организуете прекрасную поездку.

Дева

Готовьтесь к хорошим новостям и множеству новых предложений. Кто-то важный может вас торопить или требовать, чтобы вы заняли четкую позицию по вопросу, который вам не кажется ясным. Воздержитесь от желания сплетничать, потому что можете ввязаться в профессиональные и личные проблемы.

Весы

Возьмитесь за важные дела — и удастся все быстро уладить. Однако многие проблемы окажутся не стоившими ваших нервов и горячих споров. Не берите домой работу, отдыхайте и не думайте о настроении начальства. Выходные благоприятствуют развитию интереса к живописи, литературе, музыке. Это поможет вам почувствовать, что ваша жизнь наконец начала двигаться в правильном направлении.

Скорпион

Сохраняйте бдительность! Уже в начале недели окажется, что все чего-то от вас хотят, что вы незаменимы для выполнения различных поручений. Некоторые из этих задач окажутся ненужными, от других начальство скоро откажется само. Поэтому относитесь к возникающим ситуациям спокойно. В личной жизни не путайте настоящие чувства с вложениями. Избегайте обсуждения политики или денег, иначе испортите свидание.

Стрелец

Вам посыплются приглашения на важные мероприятия. Новые знакомства, завязанные в этих ситуациях, окажутся приятными и важными для вашей карьеры.

Козерог

Подумайте, что мешает вам добиться успеха, и примите решение об изменениях. На этой неделе вам легче будет внести в свою жизнь перемены и перестать общаться с неприятными людьми. Вашими преимуществами станет проницательность и интуиция. Сначала прислушивайтесь к ним, а потом спрашивайте мнение других людей.

Водолей

Вас ждет много важных дел, с которыми придется разбираться. Отделите все важное от того, что еще может немного подождать. Будьте осторожны там, где речь идет о займах и больших деньгах. Излишняя беззаботность и большое количество расходов могут вызвать критику со стороны членов семьи.

Рыбы

Разные случайные встречи принесут вам больше пользы, чем вы думаете. Вы почувствуете себя хорошо информированными и нужными, что сделает ваше настроение просто отличным. Также помните о своих друзьях, потому что на этой неделе вы станете человеком, к которому они обратятся со своими проблемами и хлопотами.

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