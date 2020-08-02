Гороскоп на 3 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 3 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

3 августа между Овнами и их второй половинкой может произойти крайне эмоциональный разговор, который станет началом нового этапа отношений. Установите внутреннюю гармонию, прежде чем переходить к выяснению отношений с другими.

Телец

Тельцам следует быть осторожнее с резкими словами — сегодня отношения с близкими людьми окажутся неровными. Возникнут споры, казалось бы, по давно согласованным вопросам.

Близнецы

3 августа для Близнецов — противоречивый день. Вас могут преследовать неожиданные события. Однако будьте осторожны и не дайте кратковременной удаче вскружить вам голову.

Рак

Сегодня Раки могут получить много приглашений и от родственников, и от друзей. Не следует вступать в слишком активное общение — одна ссора может перерасти в крупный конфликт.

Лев

Бюджет Львов 3 августа может пострадать от незапланированных затрат. В это время вам не рекомендуется совершать крупные покупки.

Дева

Целеустремленность и настойчивость Дев сегодня приведут их к почетному положению в обществе. Достигнув цели, не забывайте об осторожности и дипломатичности, иначе есть риск угодить в скандал.

Весы

Сегодня Весы будут бороться с ощущением одиночества. Возникнет потребность в постоянном присутствии близкого человека, который будет поддерживать вас в трудную минуту.

Скорпион

3 августа ― день испытаний для Скорпионов. Вы пройдете через препятствия и соблазны. Не отступайте от задуманного, совершите смелый поступок — и вам покорятся все вершины.

Стрелец

У Стрельцов сегодня возможны конфликты и недоразумения. Некоторые могут считать, что вы слишком выделяетесь на общем фоне, и пытаться игнорировать вас. Докажите, что вы достойны всех похвал.

Козерог

Козероги сегодня будут разрываться между домом и работой. В этот день важно уделить внимание семье и родственным отношениям.

Водолей

Водолеи хорошо разбираются в финансовых вопросах. Если 3 августа у вас появятся деньги, постарайтесь стать проницательным инвестором.

Рыбы

3 августа для Рыб — день страсти. В любовных отношениях возможны перемены: новые увлечения, возобновление старых связей. Также это хороший день для переоценки ценностей.

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