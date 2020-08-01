Сегодня зрители телеканала СТБ насладились просмотром 2 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Участники шоу не на шутку состязались за победу: готовили неординарные блюда и незабываемые конкурсы. Но кто же стал победителем второго выпуска проекта «Звана вечеря»? Узнайте прямо сейчас!

Сегодня за победу в шоу соревновались четыре героя, которые активно следят за своим здоровьем. Тимур Мазур – «украинский Шварценеггер», который знает, что нужно съесть, чтобы нарастить гору мышц. Руслан Набиев, который профессионально занимается конным спортом, уверен, что можно стать чемпионом и без больших бицепсов. Олеся Филимоненко – красотка, которая любит пластические операции, умеет варить борщ и делать консервацию. А также врач проекта «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, которая точно знает все о правильном питании.

Первой принимала у себя гостей красотка Олеся. На закуску девушка приготовила для своих конкурентов салат с тигровыми креветками «Сиамская страсть». Основным блюдом были равиоли с лососем «Горячий MSMS», а на десерт девушка приготовила «Райское семя». Но вот погода подвела ее ― как развлечение Олеся планировала купание в бассейне, но из-за дождя и холода участники шоу просто согревались чаем на террасе.

Жесткий спортсмен Тимур на закуску приготовил салат «Покорение Олимпа», как основное блюдо подал «Сытый Тимур» (тушеный кролик и запеченная рыба), а на десерт – йогурт с клубникой под названием «Второе дыхание». Развлечение спортсмена очень понравилось гостям, ведь они весь вечер пели караоке дома!

Гинеколог Людмила Шупенюк приготовила для своих гостей три блюда: закуску «Прелюдия», основное блюдо из свинины «Основной инстинкт» и десерт «Душистый бутон». Развлечение Людмила предложила довольно экстравагантное: она принесла мяч и кирпич для специальных тренировок ― интимной гимнастики. Это развлечение особенно пришлось по душе Руслану.

Спортсмен Руслан в свою очередь приготовил на закуску устрицы под названием «Сердце жеребца», на основное подал индейку «Гран-При» а на десерт – мороженое с фруктами «Душа Прерии». Развлекал гостей он тоже довольно необычным способом – приготовил настоящий спиритический вечер.

В конце программы участники узнали, кто стал победителем 2 выпуска шоу «Звана вечеря». Больше всего баллов за вкус блюд и развлечение набрала Людмила Шупенюк!

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