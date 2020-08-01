Гороскоп на 2 августа 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 2 августа от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если у Овна есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то сегодня этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией.

Телец

Сегодня в голове у Тельца то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Тельца когда-нибудь дойдут руки до их осуществления.

Близнецы

Сегодня даже те Близнецы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке. Идеи, которые будут приходить Близнецам в голову, сегодня будут казаться им блестящими и интересными.

Рак

В голову Рака сегодня могут прийти любопытные мысли о том, как без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью.

Лев

Сегодня Лев почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Лев просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше.

Дева

У Девы сегодняшний день будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам.

Весы

Окружающим может казаться, что Весы умничают и несут несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самим Весам! Между тем, рациональных зерен в их рассуждениях будет достаточно много. Просто именно сегодня Весы будут склонны все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.

Скорпион

2 августа весь день у Скорпиона может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется.

Стрелец

Сегодня лучшим решением для Стрельца будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий сегодня будет немало.

Козерог

Ничто сегодня так не будет раздражать Козерога, как прописные истины, озвученные кем-либо. Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Козерога, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Единственное, что сегодня будет наполнять Козерога оптимизмом, так это его собственный интеллект.

Водолей

Сегодня главный секрет успеха Водолея кроется в простоте. Жаль только, что сам Водолей будет склонен думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами.

Рыбы

Рыбы сегодня могут почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы им скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, сегодня вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает. Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

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