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ZZABELIN & Roman Hayez ― «Наедине»: премьера песни

31.07.2020

Сердцеед 10 сезона шоу «Х-фактор» Артем Забелин на днях представил совместную с Roman Hayez песню «Наедине». Слушайте летнюю песню ZZABELIN & Roman Hayez «Наедине» прямо сейчас!

По словам создателей трека, песня «Наедине» ― это новое звучание и по-настоящему летняя работа. В ней есть и танцы, и флирт. Мелодия и слова сразу заседают в голове, а смысловой посыл навевает мысли о свидании сегодня вечером. 

«Да, 2020 оказался куда сложнее ожидаемого. Но грустить не стоит! Мы будем сильнее и уверенней в себе! Вы знаете, танцы и любовь –  это то, что поможет нам в эти трудные дни! Любовь ведёт нас, а танцы и любимые люди дарят нам веру в то, что скоро все наладится! Танцуйте под наш новый трек с любимыми людьми в толпе или наедине, при ярком свете или в темноте, на огромной площади или в своей комнате! Танцуйте в любви и с любовью», ― сказал Артем Забелин. 

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