Сколько выходных дней в августе 2020 года? Когда и какие праздники ожидаются в последний месяц лета? Стоит ли уже планировать небольшой отпуск? А также как звезды телеканала СТБ проведут праздники в августе? Узнайте в материале ответы на все вопросы.

В августе 2020 года украинцев ждут 20 рабочих дней и 11 положенных выходных. В последний месяц лета Украина отмечает главный государственный праздник ― День Независимости, который приходится на 24 августа. В 2020 году это понедельник, поэтому у нас будет дополнительный выходной. Таким образом, украинцев снова ждут длинные выходные — три дня подряд с 22 по 24 августа (с субботы по понедельник) включительно.

Выходные в августе 2020 года в Украине: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, а также 24 августа — понедельник, День Независимости Украины.

А вот судья самого масштабного кулинарного шоу страны «МастерШеф. Профессионалы»-2 Ольга Мартыновская в августе не собирается покидать Киев. У шефа очень много работы в столице, а вот на выходных Ольга будет кататься на вейксерфе, пойдет на латинскую вечеринку и поедет с дочкой на барбекю к Эктору Хименесу-Браво.

Последний месяц лета дарит много возможностей не только для отдыха, но и для начала чего-то нового. В преддверии осени самое время постараться реализовать свои идеи!

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