Сегодня, 31 июля, популярный артист, покоритель женских сердец и самый обаятельный судья «Х-фактор»-10 Олег Винник отмечает 47-й день рождения. Редакция сайта СТБ поздравляет певца с праздником! Читайте в нашем материале, как же отпразднует эту дату Олег Винник.

Как говорит сам артист, он не любит шумных компаний, а предпочитает отмечать важные дни в кругу самых близких людей. Также в эксклюзивном интервью сайту телеканала СТБ Олег Винник рассказал, что в основном друзья устраивают ему сюрприз и сами организовывают что-нибудь интересное.

Напомним, что певец родом из Черкасской области. Олег Винник на протяжении 15 лет был ведущим солистом популярнейших мировых мюзиклов (выступал под сценическим именем OLEGG), благодаря чему получил широкую известность в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах Европы. Настоящим прорывом, подарившим ему всеобщее признание, стал мюзикл «Отверженные» («Les Miserables») по одноименному роману Виктора Гюго, в котором Винник блестяще сыграл одну из самых сложных и красивых титульных ролей – Жана Вальжана.

Сейчас Олег Винник – популярный украинский певец, композитор, автор текстов, по праву считающийся самым востребованным и гастролирующим артистом страны. Музыкант ежегодно дает не менее 150 сольных концертов и входит в тройку исполнителей, чьи песни являются самыми часто прослушиваемыми в интернете и соцсетях. Аншлаги на его выступлениях – привычное дело, ведь билеты на концерты во всех городах раскупаются за месяцы до заявленных дат.

Редакция сайта STB.UA поздравляет Олега Винника с праздником и желает вдохновения и творческих успехов!

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