Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересует 27 выпуск от 01.08.2020

31.07.2020

1 августа в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдет 27 выпуск любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, каким бизнесом владеют звезды, а также кто из знаменитостей тратит огромные суммы на благотворительность. Подробнее читайте в материале.

нппз

В 27 выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Старший сын известного украинского комика Егора Крутоголова расскажет, кто в их семье главный и не воплощает ли Егор через сына свою мечту детства?
  • Кто из звезд украинского и мирового шоу-бизнеса умеет зарабатывать деньги? Какой бизнес чаще всего выбирают селебрити?
  • Что прячет в своей сумочке Ирина Федишин?
  • Кто из звезд мирового и украинского шоу-бизнеса стал многодетным родителем?
  • Битва М/Ж: Тимур Мирошниченко и Инна Рудник — семья, в которой поменялись местами: жена-прагматик и муж-романтик.
  • Кто из звезд тратит огромные суммы на благотворительность? 
  • Кого из селебрити считают настоящим тираном?

Больше на тему: Григорий Решетник: В новом сезоне зрителей ждет еще больше невероятных откровений от звезд

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить