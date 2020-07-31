Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Наречена для тата»-3: Неужели одна из пар сыграет свадьбу на проекте?

31.07.2020

Сегодня, 31 июля, в эфир телеканала СТБ выйдет 9 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде участники пустят в ход все методы соблазнения, которые, возможно, приведут к свадьбе. Кто из пар перейдет на новый уровень отношений? Узнайте все подробности в материале.

ндт

В 9 выпуске проекта вы узнаете:

  • Какие первые разногласия произойдут между Аленой и Станиславом?
  • Как отнесется Таня с сеансу тантры, на который ее пригласил Денис?
  • Смогут ли Маргарита и Максим решить первые бытовые проблемы?
  • Найдет ли Алена подход к дочери Станислава?
  • Для какого события Максим предложит Маргарите примерять белое платье?
  • Почему бывшая жена Дениса настроена категорически против Тани?

Больше по теме: «Наречена для тата»: участники 3 сезона романтического проекта (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Video: «Наречена для тата»-3: Неужели одна из пар сыграет свадьбу на проекте?

Наречена для тата 9 выпуск 3 сезон: Неужели одна из пар сыграет свадьбу на проекте? Кто из пар решится на такой серьезнsый шаг?

Video: «Наречена для тата»-3: Неужели одна из пар сыграет свадьбу на проекте?

Наречена для тата 9 выпуск 3 сезон: Неужели одна из пар сыграет свадьбу на проекте? Кто из пар решится на такой серьезнsый шаг?

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить