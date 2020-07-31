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Людмила Шупенюк или «украинский Шварценеггер»? Кто победит во втором выпуске «Звана вечеря»?

31.07.2020

Уже завтра, 1 августа, в 19:00 зрители телеканала СТБ смогут насладиться просмотром 2 выпуска главного семейного шоу страны «Звана вечеря». Но какие неожиданности приготовили нам герои проекта? Узнайте прямо сейчас!

 

Четыре героя нового выпуска активно следят за своим здоровьем. Вот только у каждого своя философия и свой подход. Тимур Мазур – «украинский Шварценеггер», который знает, что нужно съесть, чтобы нарастить гору мышц. Руслан Набиев, который профессионально занимается конным спортом, уверен, что можно стать чемпионом и без больших бицепсов.

Олеся Филимоненко – красотка, которая любит пластические операции, умеет варить борщ и делать консервацию. А также врач проекта «Я соромлюсь свого тіла»,  акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, которая точно знает все о правильном питании. Смотрите уже завтра на телеканале СТБ в 19:00 шоу «Звана вечеря»!

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