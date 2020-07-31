Лилия Ребрик проведет остаток лета беременной

Актриса опубликовала в своем инстаграме фотографию с заметно округлившимся животиком. Поклонники догадались, что это означает старт съемок третьего сезона сериала «Папаньки».

В конце второго сезона «Папанек» зрители узнали, что в семье Егора Козаченко (актер Егор Крутоголов) будет пополнение — Света (Лилия Ребрик) беременна! В продолжении истории героиня будет уже на 8-м месяце:

Моя Светка (героиня Лилии Ребрик в «Папаньках». ― Прим. ред.) в конце второго сезона заявила, что она беременна. Конечно, я буду играть беременную. Смогу есть все, что угодно, и вести себя, как захочу. Мне очень нравится такое развитие событий, беременность ― особое состояние души. Буду переживать жару в нашем киношном загородном доме в прекрасном окружении, — радуется Лилия Ребрик.

Актриса также подчеркнула, что это вторая в её карьере «кинобеременность». Примечательно, что в жизни Лилия тоже дважды была в положении:

К сожалению, еще ни разу не было такого, чтобы я была беременна в жизни и в сериале одновременно. А хотелось бы по-настоящему пережить это состояние на камеру. Что ж, есть над чем работать, — смеётся Лилия.

Напомним, что 28 июля стартовали съемки третьего сезона сериала «Папаньки» по заказу телеканала СТБ. В новых сериях герои переедут за город. Сценаристы и продюсеры подготовили очень много семейного и жизненного юмора, а отношения отцов и детей выйдут на новый уровень. В семьях главных героев появятся новые интриги, разногласия и даже любовные треугольники. Как папаньки будут справляться с новыми сюрпризами судьбы, найдут ли общий язык со своими близкими и смогут ли остаться лучшими для своих детей? Увидим в третьем сезоне!

Премьера нового сезона сериала «Папаньки» на канале СТБ запланирована на весну 2021 года. Следите за новостями на сайте dizelstudio.com и на официальных страницах «Дизель Студио» в социальных сетях.

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