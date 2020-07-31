Григорий Решетник: В новом сезоне зрителей ждет еще больше невероятных откровений от звезд

1 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона любимой передачи о знаменитостях ― «Неймовірна правда про зірок». Ведущий проекта Григорий Решетник рассказал, что ждет зрителей в новом сезоне, а также дал несколько советов тем людям, которые мечтают связать свою жизнь с телевидением. Все детали читайте в материале.

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Григорий, расскажите, с какими трудностями вы столкнулись во время съемок на карантине?

Мы одни из немногих, кто решил начать свою работу в карантинных условиях. Мы перезапустили легендарный проект «Неймовірна правда про зірок», и я очень рад, что руководство нашей программы решилось на этот шаг. Конечно же, без сложностей не обошлось, ведь записывать интервью со звездами онлайн труднее, чем вживую. Намного проще задавать вопросы звезде, глядя ей в глаза, ведь тогда селебрити более откровенны. Но мы очень ждем и надеемся на послабления карантина, чтобы у нас была возможность узнать еще больше невероятных подробностей из жизни звезд и поделиться ими с вами, наши дорогие зрители.

С кем из ведущих украинского или зарубежного рынка вы бы хотели поработать в паре?

За свою карьеру я поработал практически со всеми звездами отечественного шоу-бизнеса. И хочу отметить, что в нашей стране очень много профессионалов своего дела. Но, конечно же, мне бы хотелось еще раз поработать в паре, например, с Тиной Кароль, Машей Ефросининой и Настей Каменских.

Что касается зарубежных звезд, то я бы с удовольствие поработал с Джимми Фэллоном или Опрой Уинфри. Мне кажется, мы бы в паре очень хорошо смотрелись (улыбается. — Прим. ред.). Конечно же, очень приятно работать с профессионалами. Так что я всегда за новый опыт.

Есть ли у вас любимая звезда?

Да, ни для кого не секрет, что моя любимая звезда — Дженнифер Лопес. Это та актриса, в паре с которой я готов сниматься всегда: в телесериалах, фильмах, шоу ― и даже выступать на ее концертах в качестве подтанцовки. Восхищаюсь ее талантом. Я впервые ее увидел по телевизору в 1994 году, когда Дженнифер выступала на открытии Чемпионата мира по футболу в США. Мне тогда было 11 лет, она была чуть постарше. Это та звезда, к которой абсолютно спокойно относится моя супруга. Она доверяет ей (смеется. ― Прим. ред.).

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Как считаете, карантин изменил жизнь украинцев?

Конечно же, изменил. И в плане финансов, и в плане будущего. Теперь каждый человек думает о будущем, о второй возможной волне карантина. Я бы хотел просто пожелать всем здоровья и удачи. Карантин — это бесценный опыт. И мы все преодолеем. Смотрите проект «Неймовірна правда про зірок». Там вы найдете много сюжетов о том, как звезды преодолевают трудности. Их истории очень мотивируют.

Что вы можете посоветовать тем, кто хочет связать свою жизнь с телевидением? Есть ли какой-то секрет успеха?

Как преподаватель одного из институтов кино я хочу сказать, если вы хотите связать свою жизнь с кино и телевидением, то обязательно должны попробовать. Нужно каждый день совершенствовать свои навыки, заниматься сценической речью, не бояться ходить на кастинги. Нужно обязательно верить в свои силы. Если долго работать, вас обязательно заметят. Не нужно расстраиваться, если что-то не получается сразу. Когда путь тернистый, то и победа кажется слаще, ведь когда все легко дается, то это неинтересно. Только ежедневный труд и старания помогут достичь успеха. Развивайтесь, оставайтесь самими собой, верьте в свои яркие качества, будьте лидерами мнения, не бойтесь брать ответственность за тот контент, который делаете. И тогда у вас все получится.

Больше эксклюзивных новостей о жизни звезд вы узнаете в проекте «Неймовірна правда про зірок» каждую субботу в 09:30.

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