Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Выбор матери»: удастся ли Марине Марчук найти свою дочь?

30.07.2020

Сегодня в 23:15 в эфир СТБ выйдут 7 и 8 серии сериала «Выбор матери». В этих сериях семья Елены узнает о том, что Инна ‒ не ее дочь. Какое условие поставит Карина своей названной сестре взамен на молчание? И сможет ли Марина Марчук найти свою дочь живой? Как будут развиваться события дальше? Смотрите продолжение в сериале.

Выбор матери 7 серия – смотреть онлайн

Выбор матери 8 серия – смотреть онлайн

выбор матери

Больше на тему: Артемий Егоров: биография, творчество и все новости об актере

В 7 и 8 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Почему Евгения Ивановна хочет выдворить Анну Мельник ‒ биологическую мать Елены ‒ из города?
  • Какие отношения связывают Карину с Михаилом?
  • Что узнает Денис, когда будет проводить журналистское расследование?
  • Что побудило Анну оставить в приюте маленькую Елену? Какое преступление она совершила?
  • Что попросит Карина у Елены взамен на молчание о том, что она украла ребенка?
  • Где найдет Марина Марчук свою дочь?

Video: «Выбор матери»: удастся ли Марине Марчук найти свою дочь?

Сериал Выбор матери - 7, 8 серии от 26 сентября 2019. Описание, сюжет 7 серии, 8 серии Выбор матери - что будет в фильме Выбор матери 26.09.2019

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить