Надежда Матвеева: Новый сезон «Неймовірної правди про зірок» будет вдохновлять зрителей

1 августа на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона любимой передачи о знаменитостях ― «Неймовірна правда про зірок». Ведущая проекта Надежда Матвеева эксклюзивно для STB.UA рассказала о том, какие истории звезд поражают ее больше всего, а также как изменилась ее жизнь после карантина. Подробнее читайте в материале.

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Что интересного зрители смогут увидеть в новом сезоне?

В новом сезоне зрители обязательно будут впечатлены тем, как известные люди вышли из карантина и вернулись к активной жизни и к новым свершениям. Я считаю, что это будет вдохновляющим для наших зрителей, поэтому уверена, что им понравится.

Была ли какая-то история, которая поразила вас больше всего?

В первом премьерном выпуске проекта «Неймовірна правда про зірок» будет сюжет об известных людях, которые выделяют огромные средства на благотворительность и мало кому об этом говорят. Я очень рада, что именно наша команда сможет показать и рассказать о них и о том, что они творят добро.

С какими сложностями вы столкнулись во время карантина?

Время карантина для меня, как для многих украинцев, было сложным, потому что мы столкнулись с новыми ограничениями, страхами, переживаниями за здоровье близких. И, конечно, эти ограничения изменили отношение к окружающему миру. Но я надеюсь, что даже этот грустный опыт будет полезен для нас в будущем, и я буду более ответственно относиться к происходящему, радоваться мелочам и ценить жизнь, которая у нас есть.

Как вы считаете, после карантина мир шоу-бизнеса изменится?

Мир шоу-бизнеса уже меняется, потому что ограничения и перемены таковы, что невозможно не реагировать на них. Но я очень рада, что наши артисты, не смотря ни на что, трудятся по-прежнему, хотят радовать зрителей и делают все возможное, а иногда и невозможное. Я желаю всем удачи, вдохновения, терпения, сил и, конечно же, скорейшего возвращения к работе.

Вы — успешная телеведущая. Есть ли какой-то секрет? Может, топ-3 или 5 золотых правил от Надежды Матвеевой?

Я считаю, что мой успех как телеведущей заключается в команде, с которой я работаю. Люди, которые создавали проекты «Все буде добре», «Все буде смачно» и сейчас — «Неймовірна правда про зірок» — это профессионалы, которые отдают своему делу все свои силы. Это команда, благодаря которой мы делаем замечательный качественный продукт и радуем зрителей. Я благодарна им, и всеми силами стараюсь соответствовать ожиданиям команды от меня, и хочу возвращать ту положительную энергию, которую получаю от них.

Что касается успеха, то я всегда говорю о простых правилах жизни, которые делают нас счастливыми. Для меня неотъемлемой частью практически каждого дня является стакан теплой воды с лимоном утром, прогулка (теперь уже с собакой), легкие физические упражнения, которые возвращают энергию в тело, и, конечно же, сон, который я стараюсь беречь и лелеять, потому что он — источник энергии и сил.

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