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Международный день дружбы: история праздника

30.07.2020

30 июля во всем мире празднуется Международный день дружбы. Этот праздник посвящается дружеским отношениям между государствами, национальностями и культурами. Читайте подробности.

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Международный день дружбы считается праздником мира, любви, отсутствия границ между национальностями, религиями и политическими интересами. Сегодня это одна из самых молодых международных праздничных дат.

Идея проведения Дня дружбы на официальном уровне была оглашена в Международное десятилетие мира и ненасилия, проводившееся с 2001 по 2010 год. Ее зафиксировали в Декларации и Программе действий. Окончательно праздник утвердили  в 2011 году на 65-й сессии Генассамблеи ООН.

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Однако традиция проведения Дня дружбы появилась раньше своего официального установления. Впервые его отпраздновали в Парагвае в 1958 году, после чего обычай позаимствовали и другие страны.

В этот день люди поздравляют друг друга, уделяя особенное внимание своим знакомым и друзьям из других стран.

Редакция STB.UA поздравляет всех читателей с Международным днем дружбы! Пусть между вами и вашими друзьями не будет границ! Цените каждое доброе слово и настоящие искренние взаимоотношения!

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