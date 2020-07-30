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«І будуть люди»: топ-5 фактов об историческом сериале

30.07.2020

Уже этой осенью состоится премьера невероятного исторического сериала «І будуть люди», снятого по одноименному роману Анатолия Димарова. Он построен в форме саги и сквозь призму жизни обычных людей показывает турбулентные этапы ХХ века: Первую мировую войну, революцию, приход советской власти. Читайте топ-5 невероятных фактов о сериале «І будуть люди» прямо сейчас!

  1. Работа над проектом началась еще в 2015 году, когда FILM.UA Group подписала соглашение об экранизации романа с вдовой писателя Евдокией Димаровой.
  2. Режиссер Аркадий Непиталюк после успеха фильмов «Кровянка» и «Припутни» не планировал браться за работу в телесериалах. Но он настолько влюбился в проект, что согласился стать его режиссером.
  3.  В сериале снялись более 120 актеров со всей Украины.
  4. Автор романа Анатолий Димаров был очевидцем турбулентных событий начала XX века. Мать с маленьким Анатолием и его братом была вынуждена покинуть родное село и сменить фамилию, спасаясь от раскулачивания. Она и является одной из героинь книги и фильма.
  5. Музыку для сериала написал молодой талантливый композитор Роман Черенов. А две главные песни, ставшие лейтмотивом, создала украинско-немецкая фолк-джаз группа LELÉKA. Эти композиции являются вариациями украинской народной песни «Зозуля».

Больше по теме: «І будуть люди»: премьера масштабной исторической саги на телеканале СТБ

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