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Гороскоп на 31 июля 2020 года от экстрасенсов СТБ

30.07.2020

Гороскоп на 31 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 31 июля от экстрасенсов СТБ.

Astrological symbols and zodiac signs and planets on a wall background.

Овен 

Вы проведёте эту пятницу более продуктивно, чем вчерашний день. В первой половине дня вы завершите свой текущий проект, и вам сразу же будет поручена новая работа от высшего руководства. Ознакомившись с этой задачей, вы поймёте, что ваш босс доверил вам проект, который может стать настоящим прорывом в вашей карьере!

Телец 

Сегодня вы будете слишком много говорить о себе и откажетесь выслушивать проблемы ваших близких. Не ведите себя так, иначе вы рискуете потерять уважение людей, которые очень ценят вас. В очередном разговоре со своей половинкой забудьте о себе и спросите, как чувствует себя ваш партнёр, поинтересуйтесь его успехами на работе.

 Близнецы

Сегодня вы поставите перед собой цель подружиться с одним высокопоставленным человеком, чтобы воспользоваться его связями для продвижения вашей карьеры. В процессе общения вы поймете, что этот человек уже привык, что окружающие ищут дружбы с ним только из-за корыстных целей. Он не ответит «да» или «нет» на ваш запрос о помощи. Однако по его недовольному выражению лица вы поймете, что он вам не поможет. 

Рак 

Не стоит прибегать к серьезным изменениям в ваших отношениях. Просто поменяйте своё отношение к вашей половинке. Вы должны признать, что ваш партнер ― взрослый и независимый человек, который имеет право на свое личное мнение. 

Лев

Сегодня вам придется выдержать очень сложный разговор с родителем вашей половинки. Этот человек будет деликатен и тактичен в своих словах, но вы всё равно сильно разозлитесь. Разговор касается вашей половинки. 

Дева 

Сегодня вы пересечетесь со своим бывшим партнером, и в вас проснутся ностальгические чувства. Вы долго будете бороться с этими мыслями. 

Весы 

Сегодня вы станете лидером одного очень сложного проекта. Не подведите босса и выполняйте ваши обязанности как никогда хорошо.

Скорпион 

Сегодня вы захотите поменять в себе абсолютно всё: начиная с внешности и заканчивая вашей деятельностью. Вы отправитесь в интернет искать новую работу в тех сферах, которые востребованы в вашем городе. 

Стрелец 

Сегодня у вас появится возможность сбежать из стен офиса и поработать за его пределами. Вы добьетесь отличных результатов, выполняя поручения босса. Он похвалит вас за работу и предложит выполнять подобные поручения чаще.

Козерог

Вы узнаете, что штат вашей компании сокращается. Вы сильно испугаетесь сокращения и начнете искать другие варианты работы.

Водолей 

Не тратьте силы и время на общение с глупым человеком. Скорее всего речь идет о вашем соседе, от которого просто так не отделаешься. 

Рыбы 

Сегодня вас ждёт утомительное собеседование. Если вы действительно хотите заполучить эту должность, ведите себя, как настоящий профессионал, и не забывайте много улыбаться.

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