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«Выбор матери»: кто является биологической матерью Елены?

29.07.2020

25 сентября в 21:00 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии сериала«Выбор матери». В этих сериях Елена узнает праву о том, кто на самом деле ее биологическая мать и почему она оставила ее в детском доме. Также милиционер Михаил заподозрил, что Инна на самом деле жива. Как будут развиваться события дальше? Смотрите продолжение в сериале.

Выбор матери 5 серия – смотреть онлайн

Выбор матери 6 серия – смотреть онлайн

выбор матери

Больше по теме: «Выбор матери»: актеры драматического сериала

В 3 и 4 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • В чем милиция обвинила Марину Марчук?
  • Кто окажется биологической матерью Елены?
  • Почему Карина категорически не воспринимает Елену и Инну?
  • Куда уехал Михаил? Что он заподозрил?

Больше по теме: Выбор матери 7 и 8 серии: смотреть онлайн что будет в сериале 26.09.2019

Video: «Выбор матери»: кто является биологической матерью Елены?

Сериал Выбор матери - 5, 6 серии от 25 сентября 2019. Описание, сюжет 5 серии, 6 серии Выбор матери - что будет в фильме Выбор матери 25.09.2019

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