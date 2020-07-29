Одной из главных сюжетных линий легендарного сериала «Крепостная» стала история Гали, которая получила свободу. Эксклюзивно для сайта STB.UA Слава Красовская рассказала, как вживалась в роль, импровизировала ли и кого еще хотела бы сыграть, кроме Гали. Подробнее читайте в материале.

Вы — одна из актрис, которые так круто разговаривают на украинском языке. У вас очень много крылатых выражений в сериале. Скажите, это было в сценарии прописано? Или вы импровизировали?

Одна из прекрасных особенностей сценария «Крепостной» в том, что он максимально логичен. За 48 серий у меня ни разу не возникло желание пожаловаться режиссеру на текст и попросить изменить реплику. Я представить не могу, сколько это работы — прописать такое количество персонажей логично и удобно. Поэтому с текстом особенно импровизировать не было необходимости. Возможно, какие-то мелочи, которые уточняли оценку или реакцию, но не более.

Больше по теме: «Крепостная» 2 сезон: Даша Легейда о смерти своей героини

Какую роль, кроме Гали, вы бы хотели сыграть в сериале «Крепостная»?

Сначала я пробовалась на роль Лидии Шефер, и она мне очень понравилась. Я получила огромное удовольствие на пробах и даже не очень-то хотела пробоваться на Галину. Но когда меня утвердили и я увидела сценарий полностью — так полюбила мою Галю, что и представить себе не могу другой вариант моего присутствия в сериале.

Вы переняли какие-то привычки Гали в свою жизнь?

Это, возможно, второй случай в моей жизни, когда было очень тяжело расставаться с героиней. Когда существуешь в таком ярком характере, то перенимаешь его привычки. Мы даже с партнерами между сценами так и общались. Иногда в повседневной жизни у меня мелькают повадки моей героини, и я думаю: «Боже, что же обо мне люди подумают?» (смеется. — Прим. ред.).

Какая сцена была самой сложной?

Наверное, когда я вешаюсь. Это была очень сложная сцена, особенно физически. Была специальная система, которая тянула плечи к бедрам. После каждого дубля, когда обрезали веревку и я падала, надо было все заново переодевать и настраивать.

Больше по теме: «Крепостная» 2 сезон: Наталья Васько рассказала о работе в сериале

Какую роль вы мечтаете сыграть?

Принцессу амазонок. Ну, знаете, в таком металлическом купальнике, верхом на лошади, волосы развиваются, и обязательно драться на мечах и стрелять из лука. А еще меня очень привлекает Киев эпохи серебряного века. Мне хотелось бы сыграть музу кого-то из великих, кто творил в Киеве: или актрису Веру Холодную, которой посвящал песни киевлянин Александр Вертинский, или Эмилию Прахову, с которой Михаил Врубель написал лик Божьей Матери в Кирилловской церкви.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.