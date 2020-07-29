«Дизель Студио» снимает для СТБ «Папаньки-3»

Вчера, 28 июля, стартовали съемки третьего сезона сериала «Папаньки» по заказу телеканала СТБ. В новых сериях герои переедут за город. Создатели убеждают, что в новых сериях зрители увидят очень много семейного и понятного в любой точке мира юмора, а отношения отцов и детей выйдут на новый уровень.

Первые сцены снимаются за городом в доме Егора, поскольку основные действия нового сезона будут разворачиваться именно в поселке.

Третий сезон мы решили сделать в стиле «кантри». Егор Козаченко (актер Егор Крутоголов) наконец-то достроил дом, переехал с женой Светой (Лилия Ребрик) и сыном Игорем (Демьян Шиян) за город, где семья ждет появления на свет второго ребенка, — рассказывает шеф-редактор «Дизель Студио» Алексей Бланарь. — Именно на вечеринке в честь новоселья Никита, Женя и Саша подумают, что было бы неплохо провести всё лето в деревне.

Все герои постепенно переедут за город — кто-то по собственной воле, кого-то заставят обстоятельства. Готовы ли они к такой жизни? Совсем нет! Свежий воздух, романтика сельских вечеров, общительные соседи — это только звучит заманчиво. На деле всё будет не так радужно. Особенно сложно придется семье городских интеллигентов Малышевых.

В третьем сезоне «Папанек» запланировано много любовных треугольников, непростых отношений в семьях и несколько новых героев. В каждой семье появятся сомнения, разногласия и преграды.

Никиту наконец-то достанут истерики Иры. К Жене Малышеву приедет отец после 30-ти лет отсутствия. Саша захочет серьезных отношений с чудесной девушкой Машей, но он совершенно не умеет их строить, — раскрывает тайны Алексей Бланарь.

И сенсация сезона — Егор готовится стать папанькой во второй раз. Собственно, как это случилось год назад в его жизни.

Появится в новом сезоне и коварная соблазнительница Вика в исполнении Виктории Булитко. Но как она повлияет на судьбы персонажей, авторы сериала пока держат в секрете.

Над сериалом работает та же съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, оператор-постановщик — Константин Чумаков, художник-постановщик – Александра Кодий. И бессменный руководитель проекта — Наталья Каптан.

Как герои справятся с новыми сюрпризами судьбы, найдут ли общий язык со своими близкими и смогут ли остаться лучшими папаньками для своих детей – увидим в третьем сезоне.

Премьера сериала «Папаньки-3» в эфире СТБ запланирована на весну 2021 года.

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