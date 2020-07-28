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Варенье из дыни на зиму: рецепт от Димы Касапа

28.07.2020

Варенье из дыни — идеальный вариант вкусного и полезного лакомства для консервации на зиму. Как же приготовить варенье из дыни? Пошаговый рецепт дынного варенья от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале. 

Варення з дині на зиму: рецепт

Ингредиенты:

  • дыня 1 кг
  • сахар 600 г
  • вода 1 стакан
  • лимонная кислота 3 г
  • ванильный сахар 1 ч. л. (по вкусу)

Больше по теме: Мороженое из дыни: пошаговый рецепт

Приготовление:

  1. Дыню тщательно промыть, снять кожицу толщиной не более 1,5 мм. Разрезать ее на части, удалить семена и нежную часть мякоти, прилегающую к семенам. 
  2. Нарезать на кусочки толщиной 15—20 мм и длиной 30 мм или на кубики с гранями 30 мм.
  3. В кастрюле довести до кипения воду. Нарезанную дыню бланшируем в кипящей воде 3—8 мин. (в зависимости от спелости), и тут же охлаждаем в холодной воде.
  4. Готовим сироп. Чтобы он получился крепостью 70%, нужно на 600 г сахара добавить 1 стакан воды.
  5. Подготовленные кусочки дыни залить готовым сахарным сиропом и выдержать 8 часов. 
  6. Спустя это время кусочки дыни вместе с сиропом варим еще 8—10 минут (при минимальном кипении) и опять оставляем на восьмичасовую выдержку.
  7. Перед последней, третьей, варкой добавляем лимонную кислоту и ваниль. 
  8. На 1 кг дынь добавляем 3 г лимонной кислоты и ванильный сахар (или ванилин) по вкусу.
  9. При фасовке варенья по горячим в банкам его уваривают до 65—68% концентрации сиропа с температурой кипения 104—105 °С. 
  10. При фасовке варенья из дыни в холодном виде следует уваривать до 75% концентрации с температурой кипения сиропа 108 °С.

Приятного аппетита!

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