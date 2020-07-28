Варенье из дыни на зиму: рецепт от Димы Касапа
28.07.2020
Варенье из дыни — идеальный вариант вкусного и полезного лакомства для консервации на зиму. Как же приготовить варенье из дыни? Пошаговый рецепт дынного варенья от участника «МастерШеф. Профессионалы» Димы Касапа читайте в материале.
Ингредиенты:
- дыня — 1 кг
- сахар — 600 г
- вода — 1 стакан
- лимонная кислота — 3 г
- ванильный сахар — 1 ч. л. (по вкусу)
Больше по теме: Мороженое из дыни: пошаговый рецепт
Приготовление:
- Дыню тщательно промыть, снять кожицу толщиной не более 1,5 мм. Разрезать ее на части, удалить семена и нежную часть мякоти, прилегающую к семенам.
- Нарезать на кусочки толщиной 15—20 мм и длиной 30 мм или на кубики с гранями 30 мм.
- В кастрюле довести до кипения воду. Нарезанную дыню бланшируем в кипящей воде 3—8 мин. (в зависимости от спелости), и тут же охлаждаем в холодной воде.
- Готовим сироп. Чтобы он получился крепостью 70%, нужно на 600 г сахара добавить 1 стакан воды.
- Подготовленные кусочки дыни залить готовым сахарным сиропом и выдержать 8 часов.
- Спустя это время кусочки дыни вместе с сиропом варим еще 8—10 минут (при минимальном кипении) и опять оставляем на восьмичасовую выдержку.
- Перед последней, третьей, варкой добавляем лимонную кислоту и ваниль.
- На 1 кг дынь добавляем 3 г лимонной кислоты и ванильный сахар (или ванилин) по вкусу.
- При фасовке варенья по горячим в банкам его уваривают до 65—68% концентрации сиропа с температурой кипения 104—105 °С.
- При фасовке варенья из дыни в холодном виде следует уваривать до 75% концентрации с температурой кипения сиропа 108 °С.
Приятного аппетита!
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