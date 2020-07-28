Топ-6 художественных книг от Григория Бакланова
28.07.2020
Невероятный актер сериалов «Ничто не случается дважды» и «Спіймати Кайдаша» Григорий Бакланов обожает качественную литературу. Но какие книги он считает своими настольными? Узнайте прямо сейчас!
- Евгений Водолазкин. «Лавр»
- Вячеслав Полунин. «Алхимия снежности»
- Александр Столяров. «Новая книга»
- Константин Паустовский. «Телеграмма»
- Федор Достоевский. «Братья Карамазовы»
- Алексей Иванов. «Географ глобус пропил»
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