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Топ-6 художественных книг от Григория Бакланова

28.07.2020

Невероятный актер сериалов «Ничто не случается дважды» и «Спіймати Кайдаша» Григорий Бакланов обожает качественную литературу. Но какие книги он считает своими настольными? Узнайте прямо сейчас! 

  • Евгений Водолазкин.  «Лавр» 
  • Вячеслав Полунин. «Алхимия снежности»
  • Александр Столяров. «Новая книга» 
  • Константин Паустовский. «Телеграмма» 
  • Федор Достоевский. «Братья Карамазовы»
  • Алексей Иванов. «Географ глобус пропил»

Смотрите совсем скоро на телеканале СТБ новую режиссерскую версию «Спіймати Кайдаша»!

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