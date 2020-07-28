Руководитель «Неймовірної правди про зірок» Дмитрий Слободян рассказал, как изменится проект в новом сезоне
28.07.2020
1 августа на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити ‒ «Неймовірна правда про зірок». Руководитель проекта Дмитрий Слободян эксклюзивно для STB.UA рассказал, каким он будет, а также о том, какие сложности возникали во время съемок. Все детали читайте в материале.
Дмитрий, расскажите, что нового и интересного ждет зрителей в новом сезоне?
С 1 августа проект «Неймовірна правда про зірок» будет выходить с новым хронометражем —1,5 часа эфира. Мы хотим, чтобы утро субботы для зрителей вместе с нашей программой проходило позитивно и с хорошим настроением. И в новом сезоне мы продолжим уже сложившуюся традицию. Наша команда покажет звезд в реальной жизни, без грима и лоска. Любимчики миллионов поделятся своими переживаниями и жизненными советами.
Как повлиял карантин на съемки проекта?
Конечно же, карантин повлиял на съемки проекта, ведь из-за ограничений отсутствует огромное количество мероприятий. Но, несмотря на это, зрители смогут увидеть в новых выпусках много интересного.
Что было самым сложным во время подготовки к новому сезону?
Самое сложное — это отсутствие мероприятий и концертов из-за карантина. Все звезды или разъехались, или придерживаются строгого карантина.
Появятся ли новые рубрики в проекте?
Мы оставили старые полюбившиеся рубрики и будем их обновлять каждую неделю, привнося что-то новенькое.