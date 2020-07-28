1 августа на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити ‒ «Неймовірна правда про зірок». Руководитель проекта Дмитрий Слободян эксклюзивно для STB.UA рассказал, каким он будет, а также о том, какие сложности возникали во время съемок. Все детали читайте в материале.

Больше по теме: Неймовірна правда про зірок открывает новый сезон на СТБ

Дмитрий, расскажите, что нового и интересного ждет зрителей в новом сезоне?

С 1 августа проект «Неймовірна правда про зірок» будет выходить с новым хронометражем —1,5 часа эфира. Мы хотим, чтобы утро субботы для зрителей вместе с нашей программой проходило позитивно и с хорошим настроением. И в новом сезоне мы продолжим уже сложившуюся традицию. Наша команда покажет звезд в реальной жизни, без грима и лоска. Любимчики миллионов поделятся своими переживаниями и жизненными советами.

Как повлиял карантин на съемки проекта?

Конечно же, карантин повлиял на съемки проекта, ведь из-за ограничений отсутствует огромное количество мероприятий. Но, несмотря на это, зрители смогут увидеть в новых выпусках много интересного.

Что было самым сложным во время подготовки к новому сезону?

Самое сложное — это отсутствие мероприятий и концертов из-за карантина. Все звезды или разъехались, или придерживаются строгого карантина.

Появятся ли новые рубрики в проекте?

Мы оставили старые полюбившиеся рубрики и будем их обновлять каждую неделю, привнося что-то новенькое.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.