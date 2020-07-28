Рождение и воспитание детей – это ответственность двух взрослых людей. Варианта, что жена занимается детьми, а муж иногда помогает, быть не должно. Если пара – взрослые личности, то подобного вопроса возникнуть не может. Однако случаются ситуации, когда муж попросту не помогает с ребенком. Почему так происходит, рассказала эксперт проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина.

Муж не помогает с ребенком? Вся ответственность возлагается лишь на ваши плечи? Муж не принимает участия в воспитании и жизни ребенка, а потом еще и может укорить жену, что она не так воспитала сына или дочь. Знакомо?⠀

С подобным сталкиваются женщины, которые сознательно или неосознанно выбрали себе в партнеры мужчину с психологическим возрастом ребенка. Так утверждает психолог и гипнолог Татьяна Ларина.

Больше по теме: Кто такая токсичная мать, рассказала Татьяна Ларина

Некоторые мужчины думают, что домашняя работа и воспитание детей – это «ничегонеделанье». Давайте посчитаем стоимость работы: повара, гувернантки, уборщицы, няни для малыша, воспитателя и репетиторов.

«Если все суммировать, то домашний женский труд дорого стоит. За эту работу люди получают зарплату, а тут одна женщина выполняет все эти задачи. Если родители – взрослые люди, они обязательно договорятся, как лучше разделить задачи и помочь друг другу. В семейной жизни должна быть взаимозаменяемость. Это нормально. Если малыш растет в семье, где мама делает все, а папа иногда появляется, у ребенка формируется картинка, что это так и надо. В своей дальнейшей жизни он будет искать такую же форму отношений», — говорит эксперт.

Татьяна Ларина рекомендует внимательно отнестись к выбору партнера и будущего отца своих детей!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ