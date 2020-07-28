Овощные чипсы – это вкусно и полезно! Почему бы не приготовить их прямо сейчас?! Участник «МастерШеф. Профессионалы»Юрий Негрич поделился рецептами овощных чипсов из свеклы, кабачков и томатов. Пошаговый рецепт приготовления вкусного блюда читайте в нашем материале.
Свекла очень полезная – это ни для кого не секрет. Букет витаминов побалует ваш организм, а вкус овощных чипсов скрасит просмотр фильма или посиделки в веселой компании. Вкусно, полезно и легко приготовить – ну, что еще нужно для радости? Давайте готовить!
Ингредиенты:
свекла – 5 шт.
растительное масло
специи, соль – по вкусу
Приготовление:
Нарежьте свеклу в форме чипсов.
Промойте под проточной водой и высушите.
Разогрейте духовку до 165 градусов. Выложите чипсы на противень.
Сушите чипсы в духовке 20 минут, после переверните их и подержите в духовке еще столько же (можно на минут 10 меньше).
Овощные чипсы из кабачков
Кабачки настолько полезны, что вы и представить себе не могли. Ваша кожа, волосы и зрение получат максимальное количество поддержки в виде бета-каротина, который есть в их составе. А еще они содержат калий, кальций, железо, магний. Естественно, из кабачков тоже можно приготовить отличные овощные чипсы.
Ингредиенты:
молодой кабачок (без семечек) – 2 шт.
молоко – 1 ст. л.
яйцо – 1 шт.
чеснок (сушеный)
сыр (твердый) – тертый мелко
сухари
специи – по вкусу
Приготовление:
Очистите кабачки от кожицы и нарежьте.
Затем добавьте специи по вкусу и перемешайте.
Возьмите отдельную миску и вылейте туда молоко, добавьте яйцо и взбейте.
В отдельной миске перемешайте панировочные сухари и натрите туда сыр.
Слейте сок из овощей и подготовьте противень для чипсов.
Дольки кабачков макайте сначала в яйцо, а потом в сырную массу.
Выложите на противень и поместите в духовку, разогретую до 200 градусов.
Для приготовления лучше использовать электросушилку. Эти чипсы долго готовить, но оно того стоит. В томатах есть пектиновые вещества, которые нормализуют артериальное давление и понижают уровень холестерина в крови. Это вам на заметку, чтобы времени не жалели на приготовления этого блюда.
Ингредиенты:
свежие томаты – 5 кг (выбирайте томаты плотной консистенции)