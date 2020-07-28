Олег Винник рассказал, как относится к тому, что его поклонниц называют «волчицами»

Певец года по версии премии «Золотая Жар-птица» и судья шоу «Х-фактор» Олег Винник стал героем нового выпуска популярной ютуб-программы «Слава+». В нем он рассказал о музыке, концертах и о своем отношении к тому, что его поклонниц называют «волчицами».

«Практически каждый день на карантине меня просили провести онлайн-концерт. Однако я не чувствовал, что нужно общаться с людьми таким способом. Я не легкомысленно отношусь к этому. В данный период каждое твое слово, каждый взгляд, каждая эмоция может сработать так, что кому-то станет не по себе. И в конце концов, когда мне предложили концерт в дополненной реальности, я понял, что это то, чего раньше не было. Но дай Бог, чтобы мы больше не проводили таких виртуальных концертов и не арендовали пустой стадион», – сказал артист.

Кроме того, певец развенчал мифы о смене музыкального направления и собственном творчестве:

«Я не могу делать что-то одно, в какой-то конъюнктуре, бить в одну лузу. Поэтому и песни у меня разнообразные: есть и баллады, и классика, и роковые, и попсовые, танцевальные, и даже клубная музыка есть. В последнее время больше склоняюсь к року. Вообще по жизни я рок-н-рольщик».

На вопрос, как певец относится к тому, что его поклонниц называют «волчицами», Олег Винник ответил:

«Нужно, в первую очередь, послушать слова песни. Там говорится о серьезных вещах. А люди выхватывают что-то из контекста и начинают рифмовать. Очень многие обижаются, и я это замечаю. Мне самому не нравится такое “навязывание”: когда на каждом телеканале, каждой радиостанции, в газетах, интернете – повсюду это уже стало какой-то визиткой».

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