Должны ли родители выбирать увлечения своим детям? Героиня одного из выпусков психологического реалити «Супермама» заслуженная артистка Украины Татьяна Пискарева считает, что у ее дочерей есть музыкальные данные, и поэтому с малых лет занимается с ними пением. Однако старшая дочь призналась, что ей это не нравится. Могут ли родители решать, чем должны увлекаться их дети, и к чему это может привести? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Дмитрию Карпачеву в целом понравилось, как Татьяна Пискарева воспитывает своих дочерей. Однако у него было важное замечание. Татьяна ‒ несколько строгая мама, которая сама решила, чем должны увлекаться ее дети.

«Польза от кружков есть только тогда, когда ребенок выбирает их сам. Если же дети посещают только те занятия, которые выбрали родители, то вместо восхищения появляется отвращение».

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии подчеркнул, что это очень частая ситуация, когда родители видят в детях не отдельных личностей, а продолжение себя. Он обратил внимание на то, что если дети разделяют увлечение родителей и получают удовольствие от занятий, то это прекрасно. Но так бывает очень редко. Чаще амбиции родителей портят жизнь детям.

«Если мама будет заставлять свою дочь быть артисткой, то Настя может закрыться в себе. Ведь она в своем восприятии никогда не будет достойной и правильной дочерью для своей мамы».

Во время личного разговора ведущий проекта посоветовал Татьяне давать детям больше свободы и позволить им найти себя и свой путь.

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