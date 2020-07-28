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Неймовірна правда про зірок открывает новый сезон на СТБ

28.07.2020

1 августа на СТБ стартует новый сезон любимого проекта о жизни селебрити –  «Неймовірна правда про зірок». Надежда Матвеева и Григорий Решетник  продолжат раскрывать зрителям самые сокровенные тайны украинских и голливудских звезд. Как и прежде, программа будет выходить по субботам в утреннем слоте 9:30. 

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В новом сезоне «Неймовірної правди про зірок» зрители увидят разноплановые рубрики, в рамках которых ведущие заглянут в самые потайные уголки жизни селебрити – домой, за кулисы, в личные отношения и даже в сумочку. Вторая часть программы – развернутый сюжет с откровениями знаменитостей.  

«Мы хотим, чтобы утро субботы для зрителей, вместе с нашей программой, проходило позитивно и с хорошим настроением. И в новом сезоне мы продолжим уже сложившуюся традицию. Наша команда покажет звёзд в реальной жизни, без грима и лоска. Любимчики миллионов поделятся своими переживаниями и жизненными советами. Обещаем, будет интересно!», – комментирует руководитель проекта Дмитрий Слободян.

Руководитель проекта – Дмитрий Слободян, шеф-редактор – Юлия Черненко, креативный продюсер – Вениамин Вегерчук

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