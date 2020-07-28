Гороскоп на 29 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 29 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам, связанным с деловой сферой, в этот день следует быть осторожными. С одной стороны, звезды прогнозируют подходящее время для того, чтобы убедить партнеров в правильности ваших решений, однако, с другой стороны, конфликты, начатые сегодня, могут тянуться месяцами.

Телец

Облегченно сможете выдохнуть после неприятного и серьезного разговора, который уже давно назревал. Не забудьте в этот день о развлечениях и амурных делах – вы это заслужили!

Близнецы

Для Близнецов, которые уверены в своих отношениях, хорошее время для их укрепления и перехода на новые уровни. Одиноким в это время стоит оглянуться вокруг: высока вероятность заметить лицо, которое в дальнейшем может добавить красок в вашу жизнь.

Рак

В этот день желательно найти время для духовного. Это может быть хорошая книга, которая подскажет, в каком направлении и какими методами лучше самосовершенствоваться. Стоит найти время и для полного релакса. У тех же, кому сегодня придется поработать, день будет проходить легко. Главное ― смотреть на все со стороны и с юмором.

Лев

За рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать протоптанными путями.

Дева

Даже при сильном желании разрывать старые деловые контакты сейчас не стоит. Отложите это дело до следующей недели, иначе рискуете получить нежелательный отклик.

Весы

Для Весов пора сближения и романтики на качественном уровне. Тем, у кого есть пара, рекомендуется устроить незабываемый вечер с любимым человеком. Одиноким представителям знака желательно выйти в люди – так вы получите шанс на интересное знакомство, которое коренным образом может изменить вашу жизнь.

Скорпион

Внимательно следите за двумя вещами сегодня: своим кошельком и языком. Не стоит начинать дела, связанные с судами, переездами.

Стрелец

День потребует особой сдержанности – конфликты, начатые сегодня, могут затянуться на годы. Желательно быть осторожным со словами и действиями – опрометчивая реплика может стать причиной изнурительных и длительных распрей.

Козерог

Особых предостережений относительно переговоров сегодня нет, но проходить гладко они будут не для всех. На совещаниях возможны мелкие конфликты, которые удастся уладить с незначительными эмоциональными всплесками. Не стоит отправляться в государственные учреждения.

Водолей

Этот день лучше провести в покое и детально разобраться с текущими задачами. Стоит быть осторожным со здоровьем. Неопределенные дела лучше отложить.

Рыбы

День удачен для посещения госучреждений. Скорее всего, выйдете из них вы довольным, ведь все ваши просьбы будут учтены, при этом специалисты будут с вами вежливыми и предоставят действительно полезные консультации.

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