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Британские сливочные булочки сконы: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

28.07.2020

Британские сливочные булочки сконы –  это невероятно вкусная выпечка с ягодами, изюмом и клюквой. Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво раскрыл секрет рецепта вишневых сконов, которые можно легко приготовить дома. Подробнее читайте в материале.

Ингредиенты:

  • мука ― 250 г
  • сахар ― 100 г
  • соль ― ½ ч. л.
  • разрыхлитель ― ½ ч. л.
  • замороженное натертое сливочное масло ― 115 г
  • большое яйцо ― 1 шт.
  • жирные сливки или кокосовое молоко ― 120 мл
  • ваниль ― 1 ½ ч. л.
  • вишня без косточек, изюм и клюква (можно заменить на любые другие ягоды и сухофрукты) ― 1 ½ ст.
  • сахарная пудра и свежие ягоды ― для декора

Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты и добавьте натертое сливочное масло, вымесите двумя вилками.
  2. Смешайте отдельно сливки или кокосовое молоко, яйцо и ваниль и постепенно добавляйте в мучную смесь, перемешивая. Добавьте все ягоды и сухофрукты.
  3. Выложите тесто на поверхность, присыпанную мукой; добавьте больше муки, если тесто сильно клейкое, или больше сливок, если оно твердое; хорошо вымесите.
  4. Сформируйте из теста круглый пласт диаметром 20 см, нарежьте на 8 треугольников, выложите в форму на пергамент с расстоянием 5 см между ними и поставьте в холодильник на 30 минут.
  5. Смажьте сконы сливками или кокосовым молоком и посыпьте сахаром.
  6. Выпекайте 20―25 минут при температуре 200 ° C. 
  7. Готовые сконы украсьте по собственному желанию.

Приятного аппетита!

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