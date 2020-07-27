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«Выбор матери»: что ждет зрителей в 1 и 2 серии сериала на телеканале СТБ

27.07.2020

Сегодня, в 20:15 в эфире СТБ состоится премьера 16-серийного проекта «Выбор матери». В основе сюжета история учительницы Елены, которая решает защитить свою ученицу Инну. 8-летняя девочка регулярно подвергается истязаниям и может погибнуть от рук собственной матери и отчима. Что ждет зрителей в 1 и 2 сериях, читайте в нашем материале.

выбор матери

Больше по теме: «Выбор матери»: количество серий и график выхода нового сериала

В 1 и 2 сериях сериала «Выбор матери» вы узнаете:

  • Почему главная героиня сериала Елена обеспокоена судьбой своей ученицы 8-летней Инны?
  • Откуда на теле девочки синяки и ссадины?
  • Как отреагирует милиция на заявление учительницы о том, что мать Инны не выполняет свои родительские обязанности?
  • Почему Елена решит украсть и вывезти за границу свою ученицу?
  • Как отреагирует мать Инны на новость о том, что ее дочь утонула?

Выбор матери – 1 серия смотреть онлайн

Выбор матери – 2 серия смотреть онлайн

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