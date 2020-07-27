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С 3 августа телеканал СТБ начинает показ сериала «Доктор Хаус»

27.07.2020

С 3 августа в 23:00 на телеканале СТБ начнется показ сериала «Доктор Хаус». «Доктор Хаус» — американский драматический медицинский сериал, который демонстрировали в 66 странах. В 2008 году «Доктор Хаус» был признан самой популярной телевизионной программой в мире с аудиторией почти 82 миллиона зрителей. Подробнее –  далее в материале.

Главный герой сериала «Доктор Хаус» – доктор Грегори Хаус в исполнении британского актёра Хью Лори – гениальный диагност, обладающий сильным и неуживчивым характером, часто нарушающий общепринятые нормы и отстаивающий свои принципы лечения. Хаус – дипломированный специалист по инфекционным заболеваниям и нефрологии, он возглавляет диагностическое отделение в вымышленной учебной больнице Принстон-Плейнсборо в Нью-Джерси.

В каждой серии у Хауса новый пациент, диагноз которому не смогли поставить другие врачи. Как правило, он находится в критическом состоянии, и Хаусу и его команде нужно в кратчайшие сроки разгадать очередную медицинскую загадку, используя метод дифференциального диагноза. Хаус страдает от сильных болей в ноге и хромоты, вследствие чего он пристрастился к болеутоляющему средству. Он не любит общаться с пациентами, считает, что все они лгут о своей жизни, но спасает их благодаря своему опыту и интуиции.

Поскольку часто диагнозы Хауса являются плодом его интуиции, это вызывает вопросы у его начальницы ― главного врача больницы, доктора Лизы Кадди (Лиза Эдельштейн). Она является сдерживающим фактором, так как только в ее полномочиях одобрение рискованных методов Хауса. Единственный друг Хауса – его коллега, глава онкологического отделения Принстон-Плейнсборо, доктор Джеймс Уилсон (Роберт Шон Леонард).

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