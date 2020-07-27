Победительница проекта «Холостяк»-10 Даша Ульянова вновь поделилась снимками из прошлого. Это сейчас девушка уверенная в себе, эффектная и яркая. Однако когда-то Даша страдала от множества комплексов. Как ей удалось с этим справиться? А также старые фото Даши Ульяновой — смотрите в материале.

Победительница реалити «Холостяк»-10 Даша Ульянова нашла старые фотографии из детства. Гимнастка призналась, что это сейчас они кажутся ей милыми. А раньше она страдала от комплексов и неуверенности в себе. Причиной тому являются определённые детские переживания, которые повлияли на нее.

«Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня я, Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: “Прощайте, комплексы и обиды”», — написала Даша.

Больше по теме: Жан-Клод Ван Дамм или победительница «Холостяк»-10 Даша: шпагат неизбежен

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ