Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Раньше были комплексы, неуверенность: фото Даши Ульяновой до и после

27.07.2020

Победительница проекта «Холостяк»-10 Даша Ульянова вновь поделилась снимками из прошлого. Это сейчас девушка уверенная в себе, эффектная и яркая. Однако когда-то Даша страдала от множества комплексов. Как ей удалось с этим справиться? А также старые фото Даши Ульяновой — смотрите в материале.  

Победительница реалити «Холостяк»-10 Даша Ульянова нашла старые фотографии из детства. Гимнастка призналась, что это сейчас они кажутся ей милыми. А раньше она страдала от комплексов и неуверенности в себе. Причиной тому являются определённые детские переживания, которые повлияли на нее.

«Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам! Сегодня я, Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: “Прощайте, комплексы и обиды”», — написала Даша.   

Больше по теме: Жан-Клод Ван Дамм или победительница «Холостяк»-10 Даша: шпагат неизбежен

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить