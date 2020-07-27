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Лунный календарь стрижек на август 2020

27.07.2020

Летом всегда хочется изменить стиль, чтобы выглядеть еще лучше, свежее, моложе и ярче. Однако не секрет, что на рост волос влияет фаза Луны. Поэтому делимся с вами лунным календарем стрижек на август 2020 года. Когда можно стричься? Какие дни в августе благоприятны для смены имиджа? А когда стоит воздержаться от похода в салон? 

Благоприятные дни для стрижки волос в августе 2020 года:

1, 2, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа. 

Неблагоприятные дни для стрижки волос в августе 2020 года:

Согласно лунному календарю, лучше не браться за смену образа в следующие дни:

 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25 августа. 

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на 2020 год от Ярославы Федоровой

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