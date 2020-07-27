Гороскоп на 28 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака во вторник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 28 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений.

Телец

Сегодня стоит проявить мудрость в спорах со старшими. Упрямая позиция принесет вам только огорчение и разочарование, а вот тактическое отступление придаст вам преимуществ в будущем.

Близнецы

Сегодня у Близнецов хорошо будет получаться творческая работа, а не кропотливые задачи. Можно заняться изучением интересной литературы, самообразованием.

Рак

Сегодня желательно не ссориться с окружающими, а если вы уже с кем-то поссорились – миритесь. День благоприятен для выполнения обещаний. От заключения важных сделок, решения финансовых вопросов лучше воздержаться.

Лев

У Львов высокие шансы начать волноваться за своего партнера. Критическим представителям знака может показаться, что этот человек препятствует вашему личностному росту и развитию. Желательно набраться терпения и тихо переждать этот взрывоопасный период.

Дева

Не переживайте относительно мелких потерь денег, ведь к вам все потом вернется. Найдите время на интересное занятие, к которому лучше всего привлечь близких по духу людей.

Весы

В этот день возрастут возможности проявить независимость и доброту. Дела с хорошим намерением и от всей души будут получаться легко. Есть высокая вероятность проявить себя как хорошего хозяина и семьянина.

Скорпион

Семейным Скорпионам и тем, у кого есть пара, стоит уделить как можно больше времени своему любимому человеку. А вот одиноким представителям знака стоит прибегнуть к поиску новой пары.

Стрелец

В вашей голове множество гениальных идей, которые рекомендуется начинать реализовывать. Это принесет вам удовлетворение жизнью и поднимет самооценку. Однако стоит помнить, что работать придется долго и много.

Козерог

Сегодня Козерогам гарантирован успех у лиц противоположного пола. Вам присуща изрядная харизма. Смело отправляйтесь навстречу приключениям. А вот за рискованные дела с финансами и деловыми партнерами браться не стоит. В этих сферах сегодня вам лучше ступать по протоптанным путям.

Водолей

Сосредоточьтесь на своей работе и личностном развитии. Вечеринками и шумными компаниями стоит пожертвовать в пользу книг и других учебных материалов.

Рыбы

Свободное время проведите за интересным занятием: почитайте, послушайте музыку. Не спешите принимать серьезные решения в личной сфере. Вы можете организовать небольшую встречу друзей, чтобы поговорить, посмотреть хороший фильм. Массовых мероприятий лучше избегать.

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