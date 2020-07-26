Гороскоп на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и непредсказуемые трудности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Кому нужно приложить много усилий, чтобы улучшить свое финансовое положение, а кого ждет большой сюрприз? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 27 июля по 2 августа 2020 года от экспертов СТБ.

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Гороскоп на неделю ― Овны

На первый план на этой неделе выйдут финансовые вопросы. Звезды подсказывают: любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты, потребуют от вас внимания. Не исключены недоразумения и ссоры по финансовым делам. Ситуация немного разрешиться ближе к пятнице. Так что на выходных вы сможете выдохнуть.

Гороскоп на неделю ― Тельцы

Вам предстоит непростая неделя: вы полны желания что-то делать, однако все никак не складывается. Звезды советуют отложить любые начинания. Это поможет уберечь вас от ненужных финансовых трат. В середине недели Тельцам стоит задуматься об отпуске. Только не нужно ехать на море. Отдых на речке или в горах для вас будет намного полезнее.

Гороскоп на неделю ― Близнецы

К середине недели Близнецам нужно привести в порядок все текущие дела, даже несмотря на то, что вы будете полностью загружены работой. Также вам необходимо отказаться от больших капиталовложений ― есть вероятность, что они не окупятся. Выходные стоит полностью посвятить своей семье. Вам нужно больше отдыхать, поэтому уик-энд у воды пойдет на пользу всем членам вашей семьи.

Гороскоп на неделю ― Раки

Неделя активной работы. Вы уже отдохнули после отпуска и потратили немало денег. Пора возобновить денежный поток в вашу семью. Остаток времени посвятите своей второй половинке. В пятницу вам захочется побыть с друзьями, однако семейные проблемы внесут свои коррективы. На выходных лучше всего заняться генеральной уборкой.

Гороскоп на неделю ― Львы

В начале недели вы можете получить большую премию. Однако не пытайтесь тратить ее сразу же. Отложите некоторую сумму про запас. Обсудите со своей второй половинкой планы на будущее и потихоньку воплощайте их в реальность. Возможно,у вас появился завистник. Из-за этого могут быть небольшие трудности. Однако только от вас зависит, как вы их будете воспринимать. Помните, что после дождя всегда приходит солнце. У вас будет точно так же.

Гороскоп на неделю ― Девы

Новая неделя для Дев будет довольно насыщенной. Все дела, которые вы отложили в долгий ящик, дадут о себе знать. Вам нужно будет все решить в максимально короткие сроки, очень быстро и качественно. Вы потратите много сил и времени, впрочем успешно преодолеете трудности, которые возникли. Ближе к субботе захочется все бросить и убежать, но вы никогда так не поступите. Так что держитесь.

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Гороскоп на неделю ― Весы

На этой неделе вам стоит освоить что-то новое. Подумайте над тем, за что бы вы хотели взяться из того, чего никогда не делали, но не соглашайтесь на авантюрные предложения. Грамотно организуйте свой день и старайтесь выполнять все дела четко по графику. Также вам стоит отказаться от ненужных финансовых трат. Кто знает, что готовит вам судьба. Лишние деньги никогда не помешают.

Гороскоп на неделю ― Скорпионы

Новую неделю посвятите тому делу, которое приносит вам удовольствие. Для вашего же блага, избегайте общения с людьми, которые приносят негатив. И не будьте слишком категоричны в своих суждениях в личных отношениях. Все проблемы старайтесь решать совместно с вашим партнером. Такое преодоление препятствий сделают вашу пару крепче, а отношения выйдут на новый уровень. Выходные проведите с родителями.

Гороскоп на неделю ― Стрельцы

Неделя ожидается вполне спокойной. Вы полны сил и настроены положительно. На работе не предвидится никаких трудностей, так что можно слегка расслабиться. Однако не стоит увиливать от обязанностей или халтурить. К середине недели вы почувствуете небольшую усталость. Однако ближе к субботе ваше самочувствие улучшится.

Гороскоп на неделю ― Козероги

Первую половину недели посвятите повседневным обязанностям и текущим делам. Вторая половина будет способствовать осуществлению давних планов и замыслов. Сохраняйте спокойствие и критическое мышление, ваша выдержка позволит остаться на высоте. В случае возникновения неприятных ситуаций и конфликтов не стоит идти на открытую конфронтацию. Постарайтесь решить вопросы спокойно и цивилизованно.

Гороскоп на неделю ― Водолеи

На этой неделе вы сможете реализовать все свои творческие планы. Возможно, вам потребуется помощь друзей или к вам обратятся за помощью – ищите опору в бескорыстных отношениях. У некоторых Водолеев проявятся экстрасенсорные способности, умение предвидеть события. Однако не спешите покупать хрустальный шар. Просто доверьтесь своей интуиции, именно она поможет вам избежать многих неприятностей.

Гороскоп на неделю ― Рыбы

Звезды советуют Рыбам на этой неделе активнее заниматься решением материальных вопросов – в этом вы преуспеете. Вы поступите правильно, если сосредоточитесь на работе, на поиске источников дохода. Если у вас нет работы, то к концу недели вы ее найдете. Однако, получив свою первую прибыль, не спешите спускать все деньги на удовольствия. Будьте осторожны. Лучше отложите немного про запас. Кто знает, как будут развиваться события дальше. Возможно, деньги вам пригодятся.

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