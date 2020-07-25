Сегодня, 25 июля, состоялся премьерный выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря». За одним столом встретились четыре необычных и ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Но кто же получил денежный приз в размере 20 тысяч гривен и стал победителем 1 выпуска «Званої вечері»?

В первом выпуске кулинарного шоу «Звана вечеря» за победу состязались четыре ярких участника: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, суперфиналист «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя Покрищук, ревизор Макс и травница и участница «МастерШеф»-9 Юлия Клименко.

Юлия Клименко – потомственная травница и инструктор по йоге. Дар травницы девушка открыла совершенно случайно. Однажды просто начала собирать травы, а потом нашла старинные дневники покойной бабушки с магическими записями. Наперекор родительскому скептицизму Юля выбрала свой путь и теперь делает на заказ травяные сборы специально под энергетику человека.

В кулинарии травница любит эксперименты. Особенно ей нравится придавать разным вегетарианским блюдам вкусы мяса и рыбы. Также она увлекается тайской кухней. А вообще Юля убеждена, что еда и травы – это лекарство! И именно ими она кормила участников проекта «Звана вечеря». Также девушка практиковала с ними йогу, играла на необычных музыкальных инструментах и… кормила гостей сушеными мухоморами!

А вот Артем Семенов, ранее известный под псевдонимом Дива Урсула, — суперфиналист «Україна має талант» и участник «Голоса страны» — делал ставку на домашние продукты и необычное развлечение. Артем выступил сольно в образе травести-дивы Урсулы. Также артист удивлял натуральными продуктами, ведь последние несколько лет он занимается хозяйственной деятельностью, имеет большую ферму и собственноручно изготавливает сыры.

Мухоморы и домашние продукты – это точно не о фрик-блогере Насте Покрищук! Свое меню девушка называла «Роскошь». И не зря! Основными ингредиентами в нем были медальоны, икра и красная рыба. Настя развлекала гостей конкурсом в Instagram: гостям нужно было сделать фото с Покрищук и опубликовать в соцсети. Тот участник, который получит больше всего лайков, выиграет рекламу в Instagram от Насти Покрищук.

Исполнительный директор союза потребителей Украины Максим Несмеянов готовил своим гостям… из просроченных продуктов! А основное блюдо «Холостяк» он и вовсе заказал… в пиццерии! В итоге, участники кушали в гостях у Максима бутерброды с икрой, пиццу и нарезанные фрукты.

По результатам голосования, в первом выпуске программы «Звана вечеря» победу одержал Артем Семенов!

Смотрите второй выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря» уже 1 августа на телеканале СТБ!

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