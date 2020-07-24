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«Звана вечеря»: правила нового проекта

24.07.2020

Уже завтра, 25 июля, в 19:00 в эфире телеканала СТБ ― премьерный выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря». В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине.Читайте правила проекта «Звана вечеря» прямо сейчас!

По правилам шоу, участники будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников.

Они никогда бы не встретились за одним столом в обычной жизни. Конкуренты оценивают еду, гостеприимность и концепцию вечера. Наивысшая оценка в каждой из категорий ― 10 баллов. В итоге, участники сами выберут победителя, который получит 20 тысяч гривен! 

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