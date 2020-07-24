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В первом выпуске «Званої вечері» участники будут кормить друг друга травами и сушеными мухоморами

24.07.2020

Уже завтра, 25 июля, в 19:00 в эфире телеканала СТБ ― премьерный выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря». В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя, который получит денежный приз в размере 20 тысяч гривен. Но кто же станет победителем первого выпуска? 

В первом выпуске кулинарного шоу «Звана вечеря» за победу будут состязаться четыре ярких участника: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, суперфиналист «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя Покрищук, ревизор Макс и потомственная травница и участница «МастерШеф»-9 Юлия Клименко.

Шоу будет удивлять зрителей необычными блюдами и яркими конкурсами, которые участники придумывают в качестве развлечений. Смотрите в первом выпуске шоу «Звана вечеря»:

  • Каким развлечением удивит своих гостей Артем Семенов?
  • Кто из участников не на шутку рассердится на недоработанное меню?
  • Чем участники угощали травницу Юлию?
  • Почему соперники называли участницу «МастерШеф» ведьмой?
  • Пришлись ли хоть кому-то по вкусу сушеные мухоморы? 

Смотрите уже завтра, 25 июля, в 19:00 в эфире телеканала СТБ!

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