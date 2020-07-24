В первом выпуске «Званої вечері» участники будут кормить друг друга травами и сушеными мухоморами

Уже завтра, 25 июля, в 19:00 в эфире телеканала СТБ ― премьерный выпуск кулинарного шоу «Звана вечеря». В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя, который получит денежный приз в размере 20 тысяч гривен. Но кто же станет победителем первого выпуска?

В первом выпуске кулинарного шоу «Звана вечеря» за победу будут состязаться четыре ярких участника: Артем Семенов (экс-травести-дива Урсула, суперфиналист «Україна має талант» и участник «Голоса страны»), эпатажная блогерша Настя Покрищук, ревизор Макс и потомственная травница и участница «МастерШеф»-9 Юлия Клименко.

Шоу будет удивлять зрителей необычными блюдами и яркими конкурсами, которые участники придумывают в качестве развлечений. Смотрите в первом выпуске шоу «Звана вечеря»:

Каким развлечением удивит своих гостей Артем Семенов?

Кто из участников не на шутку рассердится на недоработанное меню?

Чем участники угощали травницу Юлию?

Почему соперники называли участницу «МастерШеф» ведьмой?

Пришлись ли хоть кому-то по вкусу сушеные мухоморы?

Смотрите уже завтра, 25 июля, в 19:00 в эфире телеканала СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ