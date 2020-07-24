Где в Киеве попробовать азиатскую еду? За последние несколько лет все как будто сошли с ума по вьетнамской, китайской, корейской и индийской кухне, и это вполне обосновано. Насыщенные вкусы, дух исследований и атмосфера путешествий – разве не этого мы ищем, когда решаемся попробовать что-то экзотичное? Мы составили для вас свой топ-7 ресторанов Киева, где можно попробовать азиатскую еду и окунуться в атмосферу дальних стран.

Mai Satai (Азиатская кухня)

Где: ул. Воздвиженская, 51

Год назад судья телепроекта «МастерШеф»-8 Дмитрий Горовенко, шеф-повар Юлия Неврузова, владелица известного ресторана «Амстер-Дамстер» Алена Дрючина и автор самой идеи заведения Алексей Ильченко открыли бар «Mai Satai». Акцент здесь на азиатские шашлычки сатаи, их здесь 20 видов: из мяса, овощей и морепродуктов. Есть даже из куриных шкурок, мозга или сатаи с загадочным названием Цукуне. Все они подаются с салатом и двумя соусами. Помимо сатаи, можете также попробовать рамен, WOK, салаты и запить все это вкусным коктейлем.

Пян-Се бар (Азиатская кухня)

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Где: ул. Нижний Вал, 33 (в арке)

Скоро «Пян-Се бар» празднует свой второй день рождения. Вот уже второй год, как в тихом дворике на Подоле подают вкусные корейские пирожки из мяса, овощей и пряностей пян-се, острую капусту, суп кимчхи и драконьи пупочки хе. Порции здесь большие, а вся еда аутентичная, искать подлинные рецепты шеф-повару Арсену Цатуряну помогал кореец мистер Кан. Кроме вкусной азиатской еды, здесь подают вкусные авторские коктейли, которыми можно закончить ужин.

Podil East India Company (Индийская кухня)

Где: ул. Межигорская, 9

Наверняка, гуляя по Подолу, вы замечали ярко-синюю дверь и интригующую надпись «Podil East India Company» над ней. В следующий раз обязательно зайдите внутрь, и вы окунетесь в мир необыкновенных путешествий, новых вкусов и настроения происходящего с вами волшебства. В меню здесь экстравагантные, авторские блюда из Индии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Любителям по-настоящему острой еды советуем попробовать Vindaloo – маринованную в красном вине свинину или Thai Dry Carry. Из напитков попробуйте лимонад Масала – чай с сиропом лимона и апельсина.

Kitaika (Китайская кухня)

Где: ул. Златоустовская, 16 (также можно найти на фестивалях)

Китайский ресторан без драконов и девушек-официанток в национальных платьях. Интерьер оформлен так, чтобы вы почувствовали себя в настоящем Китае. На стенах тут граффити и коммунистические плакаты, на полу – уличная брусчатка, в конце зала открытая кухня – все для того, чтобы создать ощущение обеда на улицах Китая. В меню китайские, вьетнамские и тайские блюда. Советуем попробовать легендарный острый суп Том Ям Кунг и жареный рис с говядиной. На десерт закажите банановые спринг-роллы.

Khu Yum (Yum-Yum) (Тайская кухня)

Где: Оболонский проспект, 21Б (также можно найти на фестивалях или заказать доставку на дом)

Раньше каждый, кто приезжал из Таиланда и пытался найти их кухню в Киеве, разочаровывался и питался воспоминаниями о невероятной тайской уличной еде. Не так давно появился ресторанчик, где можно вспомнить этот вкус и снова перенестись на улицы Бангкока. На фестивалях их можно найти под вывеской «Khu-Yum», а в торговом центре под более корректным названием «Yum-Yum». Здесь готовят максимально приближенный к настоящему суп Том Ям. Также советуем вам попробовать желтый карри с курицей и вьетнамский суп Фо Бо.

Pho.Kiev (Вьетнамская кухня)

Где: ул. Большая Житомирская, 26

Не так давно «Pho.Kiev» открыл окошко на бульваре Леси Украинки, где продавали вьетнамские супы, немы и поили гостей кофе со сгущенкой. За год место так полюбилось киевлянам, что недавно «Pho.Kiev» переехал и превратился в настоящий ресторан на Большой Житомирской. Здесь готовят лучший в городе Фо Бо и Фо Га (вьетнамские супы с говядиной или курицей) – бульон к этим супам, как и положено, варят не менее 12 часов, благодаря чему он выходит невероятно насыщенным.

Китайский привет (Китайская кухня)

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Где: ул. Ивана Франка, 7

Как ни крути, но без «Китайского привета» подборка азиатских ресторанов невозможна. За недолгое время существования заведение уже успело стать легендарным, и только ленивый еще не побывал здесь. Если вы один из этих ленивых, рассказываем, что это за место и зачем сюда идти. Например, только здесь в Киеве вы можете попробовать «столетние яйца» (обыкновенные куриные яйца, которые несколько месяцев содержат в специальной смеси без доступа к воздуху) или закусить свой напиток зоофобусами. Кроме таких изысков, здесь есть и более привычные для украинцев китайские блюда. Наш фаворит – холодная говядина Ма Ла с имбирем и кинзой, маринованная в соусе из сычуанских перцев. Шеф-повар здесь, как и полагается, китаец, поэтому блюда ну очень аутентичные и правильно приготовленные. В интерьере заведения максимальная концентрация всего китайского – тут и неоновые вывески, и пластиковые стулья и даже огромный золотой кот.

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