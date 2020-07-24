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СТБ приглашает на Звану вечерю! Не пропустите премьеру 25 июля в 19.00!

24.07.2020

Video: СТБ приглашает на Звану вечерю! Не пропустите премьеру 25 июля в 19.00!

Смотрите онлайн шоу Звана вечеря: 1 выпуск от 24.07.2020. Шоу Звана вечеря (Званый ужин) - 1 выпуск уже на сайте СТБ

Не пропустите возвращение кулинарной легенды телеканала СТБ –  Звана вечеря приглашает вас в гости к первым четырем участникам 25 июля в 19:00! Герои премьерного выпуска удивят вас необычными и даже странными кулинарными решениями. Тюнингованная красотка Настя устроит дорогой вечер с устрицами и шампанским, а скандальный ревизор Максим накормит гостей просроченными продуктами из супермаркета. Эксцентричный фермер Артем приготовит для участников мясное пиршество, а веганка Юля предложит гостям попробовать блюдо из мухоморов. Как такие разные герои смогут ужиться за одним столом? И кого выберут победителем премьерного выпуска проекта Звана вечеря 2020? Про это вы узнаете 25 июля в 19:00!

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