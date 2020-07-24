«Спіймати Кайдаша»: сюжет и описание серий

Новый сериал «Спіймати Кайдаша» покорил зрителей своим юмором и простотой. Это адаптация известной повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева сім’я». Какой сюжет картины «Спіймати Кайдаша»? Читайте в материале описание первых семи серий.

Сюжет сериала «Спіймати Кайдаша»

Новый сериал «Спіймати Кайдаша» ‒ это история, знакомая каждому украинцу до боли. В центре сюжета ‒ жизнь простой семьи Кайдашей из села Семигоры. Сериал затрагивает вечные темы: отношения невестки и свекрови, любовь, дружбу, преданность…

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Описание серий сериала «Спіймати Кайдаша»

1 серия

Лаврин возвращается из армии, его встречает семья. Особенно ему рада соседка Танька, которая назло Карпу переспала с Лаврином в первую же ночь после его возвращения. На этой же вечеринке Карпо видит Мотрю и влюбляется в нее. Он приглашает ее в клуб, но она приходит с Артемом ‒ сыном председателя колхоза. Лаврин гуляет с другими девушками. А Карпо сохнет по Мотре, в уверенности, что она выходит замуж за Артема. Кайдашиха советует Карпу исповедоваться. Он идет в церковь и встречает там Мотрю. Она говорит, что не выходит замуж, а едет работать в город. В день отъезда Карпо похищает ее прямо с автобусной остановки.

2 серия

Танька застает в лесу Карпа и Мотрю, которые занимаются любовью. Она в отчаянии. Мотря заставляет Карпа сделать ей предложение. Их родители против брака. Кайдаш вынужден влезть в долги из-за свадьбы. Танька пытается отравиться лекарствами в день свадьбы. Лаврин едет с ней в больницу. Ее спасают и он узнает о беременности. Во время свадьбы Карпо узнает, что Мотря спала с Артемом. Он устраивает ей скандал из-за того, что она ему врала. Условием примирения он ставит переезд от состоятельных родителей Мотри к Кайдашам. Первая брачная ночь Мотри проходит в общей комнате братьев, а уже в шесть утра Кайдашиха будит ее к работе.

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3 серия

Мотря пытается угодить свекрови и делает всю работу по хозяйству, но подслушивает как та обсуждает ее с бабой Палажкой, называет ее ленивой. Мотря начинает мстить и в доме Кайдашей разгораются скандалы. Кайдаш впервые «ловит белку» во время одного из скандалов, но это никого не останавливает. Мотря случайно находит письмо Танюхи, где она признается в любви и в том, что беременна от Карпа. Лаврин спит на кухне, читает книги и гуляет с девушками. Ему надоели скандалы и он едет в город на заработки. На Рождество Лаврин возвращается домой и застает грандиозный скандал. Идет к Таньке и видит, что она беременная.

4 серия

Лаврин каждые выходные приезжает с заработков в деревню и привозит подарки не только родственникам, но и Тане, которая недавно родила девочку. По селу ходят слухи, что Лаврин не просто так помогает ей. Таня с благодарностью принимает помощь и у нее появляется надежда, что Лаврин на ней женится.

Карпо боится, что ребенок Тани от него. Еще больше этого боится Мотря, которой все не удается забеременеть. Мотря вышла на работу в сельсовет бухгалтером. И это становится причиной ревности Карпа, потому что ее начальница ‒ мать Артема.

Лаврин обещает пойти с Таней на праздник Троицы, но за день до этого встречает девушку своей мечты ‒ Мелашку.

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5 серия

Кайдаши едут свататься к Мелашке, где узнают, что она из очень бедной семьи. А главное ‒ она несовершеннолетняя и учится в школе. Лаврин тоже об этом не знал и теперь пытается придумать что-то, чтобы родители позволили им этот брак. Он находит выход ‒ зачать с Мелашкой ребенка.

Мотря переживает, где они все будут жить. Она уговаривает Лаврина сделать ремонт в сарае и там поселиться с молодой женой. Он соглашается и делает классный ремонт. Мотря завидует и хочет заселиться туда с Карпом. Со злости она закапывает маленьких щенков их собаки. Но потом пытается их откопать. В живых остается только один щенок.

6 серия

Мотря и Карпо живут в отремонтированном сарае, а беременная Мелашка с Лаврином — в доме Кайдашей. Мотря обожает свою собаку. Единственное, что не дает ей покоя ‒ общее имущество с Кайдашами. Во время одного из скандалов Мотря и Кайдашиха дерутся, Карпо толкает отца — и все это заканчивается походом в милицию. Там им советуют разделить имущество.

Лаврин и Танюха помирились. Мелашка тоже с ней подружилась и та берет ее крестной для Анжелины. Крестным случайно становится Артем, бывший Мотри.

7 серия

Лаврин едет на заработки, и Мелашка остается одна с ребенком. Кайдашиха делает все, чтобы Мелашка как можно меньше общалась с малышом. Мелашка случайно узнает, что Танюха спит с Артемом.

Собака Мотри что-то съела и отравилась. Карпо и Мотря везут ее в город к ветеринару, а потом остаются там на ночь в гостинице. По возвращении в деревню Карпо идет к Таньке с предложением удочерить Анжелину. Но выходит Артем и заявляет, что он усыновит детей Танюхи.

Возвращаясь с охоты, Карпо видит стаю собак, которые дерутся рядом с Анжелиной. Не раздумывая, он стреляет в толпу собак и попадает в собаку Мотри. Она уходит от него. Капро страдает. Ему предлагают работу в городе. Переезд ‒ шанс вернуть Мотрю. Она соглашается. Первым делом они идут сдавать анализы. Выясняется, что они не могут иметь детей из-за Карпа.

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