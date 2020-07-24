Сloudless.Перезагрузка: новым вокалистом группы стал Василий Демчук

Cloudless представили новый состав группы: вокалистом стал участник известного певческого шоу Василий Демчук. Подробнее ― далее в материале!

На небе снова расходятся облака: после четырехмесячного перерыва Сloudless объяили новый состав. Голосом группы стал известный по участию в вокальном шоу Василий Демчук, а ударником ― Александр Ковачев.

Напомним, что Юра Каналош ― вокалист, с которым Сloudless принимали участие в нацотборе на Евровидение, ― покинул группу еще в марте, не пережив кризиса, вызванного пандемией. Однако вместе они создали громкий хит «Drown Me Down», который звучит на всех топовых радиостанциях и шазамится со всего мира. Одно из недавних достижений группы ― ремикс на «Drown Me Down» и ранние хиты группы можно услышать в 10-м сезоне ТВ-шоу «Холостяк».

Сегодня у Cloudless перезагрузка. Новые участники группы ― это четыре стихии, четыре характера, которые создают одно гармоничное целое:

саунд-дизайнер по профессии, рассудительный основатель и бас-гитарист Антон Панфилов;

IT-специалист с активной гражданской позицией, меломан, аудиофил и гитарист Михаил Шатохин;

дизайнер на спортивном телеканале, боксер и ударник Александр Ковачев;

актер, певец, композитор, харизматичный денди и новый бархатный голос группы Василий Демчук.

«Все лучшее происходит спонтанно. Таким же образом мы и нашлись с Васей. Горячая кровь, бархатных голос, джентльмен-хулиган ― это все о новом фронтмене Cloudless. Пути независимого артиста неисповедимы. Мы настроены идти к своему, несмотря ни на что. Нам просто не терпится ворваться с новым материалом и ближайшими концертами! Будете в восторге!» ― говорит Антон Панфилов.

Сейчас парни сконцентрированы на подготовке музыкальной программы, записи новых песен и обработке хитов прошлого. За подготовкой к новому концертному сезону, репетициями и съемками можно следить онлайн на страницах группы в YouTube и сториз Instagram. Поэтому скорей подписывайтесь и ждите новостей!

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