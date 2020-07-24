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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 33 и 34 выпуски от 25.07.2020

24.07.2020

25 июля в 9:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 33 и 34 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о фобиях звезд. Подробнее читайте в материале.

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В 33 и 34 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • Невероятные истории звездных фобий. Чего боятся украинские и мировые селебрити, и у кого из звезд отечественного шоу-бизнеса настоящая коллекция страхов? 
  • Как селебрити относятся к религии? Кто из звезд сменил вероисповедание, и какие мотивы они преследовали, когда решались на столь важный шаг в жизни? 

Больше на тему: HBO подтвердил производство приквела «Игры престолов»

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