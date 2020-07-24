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«Наречена для тата»-3: Знакомство с новой парой проекта

24.07.2020

Сегодня, 24 июля, в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. Телезрители познакомятся с новой парой проекта, а также узнают, почему Маргарита Гладкая попросит Максима Бузакова сдать анализ на венерические заболевания. Узнайте все подробности в материале.

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В восьмом выпуске телезрители познакомятся с новой парой проекта — реабилитологом Станиславом Марочко и дизайнером интерьера Аленой Вербило. Также у Татьяны Гриник произойдет откровенный разговор с бывшей женой Дениса Святокума. Какие тайны о молодом миллионере узнает девушка?

Больше по теме: «Наречена для тата»-3: Денис Святокум прокомментировал первые выпуски проекта

В 8 выпуске проекта вы узнаете:

  • Почему Максим очень недоволен командирским характером Маргариты?
  • Каким образом Денис проверит хозяйственные способности Тани и почему после этого между парой произойдет серьезная ссора?
  • Какие неприятные факты о Денисе расскажет Тане бывшая жена миллионера, которая нежданно заглянет в гости?
  • Какой коварный способ знакомства со своей невестой придумает Станислав, и как на это отреагирует Алена?
  • Почему после откровений Максима Маргарита попросит его сдать анализ на СПИД?

Video: «Наречена для тата»-3: Знакомство с новой парой проекта

Наречена для тата 8 выпуск 3 сезон: знакомство новой парой и шокирующие историии из прошлого

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