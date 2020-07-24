Сегодня, 24 июля, в эфир телеканала СТБ вышел восьмой выпуск романтического реалити «Наречена для тата»-3. В этом эпизоде зрители познакомились с новой парой проекта. Как сложатся эти отношения? Как отреагировала невеста на необычное знакомство, которое для нее устроил избранник? Подробнее читайте в материале.

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В 8 выпуске Максим и Маргарита продолжают узнавать друг друга. Молодой человек устроил для своей невесты несколько необычных свиданий: романтическую прогулку в ботаническом саду, а также преподал ей урок бальных танцев. Во время откровенного разговора Максим признался, что тяжело переживал развод со своей бывшей женой, и был период, когда он вел неправильный образ жизни — употреблял алкоголь и проводил время со многими женщинами. Такие откровения шокировали Маргариту. Она предложила Максиму сдать анализы на ВИЧ…

Вторая пара проекта ― Денис и Таня ― также продолжают развивать отношения. Мужчина захотел проверить хозяйственность Тани: он написал список домашних дел, которые женщина должна сделать к его приходу с работы. Таня с энтузиазмом взялась выполнять все поручения, однако неожиданный приезд бывшей жены Дениса немного отвлек ее от работы. Естественно, Таня не успела сделать все, что просил Денис. Это очень огорчило молодого человека. Он был в недоумении, почему его невеста не убрала квартиру. Таню же такая негативная реакция очень расстроила. Сможет ли пара преодолеть разногласия, или Таня все же покинет проект?

Также в этом выпуске зрители познакомились с новой парой: врачом-реабилитологом Станиславом и дизайнером интерьеров Аленой. Мужчина придумал весьма необычный способ знакомства: подарил своей невесте спа-процедуру (массаж), и массажистом, конечно же, был он сам. Станислав хотел заранее узнать истинные мотивы Алены: зачем она пришла на проект и хочет ли построить дружную семью.

Девушке сюрприз очень понравился, однако, когда после массажа Алена узнала, кто именно ее потенциальный жених, была немного ошарашена и смущена.

«Я почувствовала сильный дискомфорт, но преодолела себя, ведь мужчина мне понравился. В то же время мне было приятно, что он позаботился обо мне», — призналась Алена.

Как сложатся в будущем отношения этой пары? Останутся ли они вместе? Все это и многое другое вы узнаете в следующих выпусках романтического проекта «Наречена для тата»-3.

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