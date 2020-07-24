Гороскоп на 25 июля 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно круто изменить свою жизнь, а кто должен держать свои эмоции под контролем? Читайте гороскоп на 23 июля от экстрасенсов СТБ.
Овен
Не смотря на то, что сегодня суббота, вы будете поглощены работой. Мегапродуктивный день. Можете собой гордиться.
Телец
Посвятите день отдыху. Ничего не делайте. Пойдите к речке, половите рыбу или просто посмотрите на воду. Это расслабляет.
Близнецы
День посвятите семье. Вам нужно больше времени проводить вместе. Однако не забывайте о незаконченных делах на работе. На вас надеются люди.
Рак
Сегодня вам стоит полностью подчиниться своей второй половинке. Устройте романтический вечер, поиграйте с детьми, загляните к родителям.
Лев
Первая половина дня будет очень насыщенной. Вы познакомитесь с новыми интересными людьми. А вот вечер посвятите своей семье.
Дева
Сегодня вам придется отбиваться от нападок окружающих. Вы устали от того, что постоянно доказываете свою значимость. Так, может, пора перестать обращать внимание на чужое мнение?
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Весы
День нужно посвятить решению бюрократических вопросов. Вам стоит подогнать хвосты и закрыть все дела.
Скорпион
Прекрасный день для начала ремонта. Вперед в строительный магазин или на рынок. Новый интерьер поможет быстрее изменить свою жизнь к лучшему.
Стрелец
Первую половину дня лучше посвятить решению бытовых вопросов. А вот после обеда можно расслабиться со спокойной душой.
Козерог
Сегодня возможны небольшие споры. Однако благодаря вашему терпению и мудрости все разрешится наилучшим образом.
Водолей
Вы не знаете, чего хотите на самом деле. Из-за этого страдаете сами и заставляете страдать своих близких. Остановитесь и подумайте, что на самом деле вам нужно.
Рыбы
Сегодня вы полностью можете раствориться в своей второй половинке. Ваша жизнь прекрасна. Так поделитесь своей радостью с окружающими.
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